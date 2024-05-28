Наразі фахівці ліквідовують всі проблеми, які виникли через перехід від паперової системи до цифрової.

Після реєстрації та оновлення даних у новому застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" не варто видаляти його з телефону. Всі внесені дані все одно залишаться у реєстрі.

"Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це не правильно", - сказала речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в інтерв'ю "11 каналу".

За її словами, після реєстрації та оновлення даних через "Резерв+" військовозобов'язаного все одно викличуть до ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб.

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Кузіна додала, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними, оскільки застосунок встановила велика кількість людей. Речниця Дніпропетровського обласного ТЦК запевнила, що фахівці ліквідують всі проблеми.

Мобілізація в Україні

За останніми підрахунками, через застосунок "Резерв+" свої дані оновили станом понад 1,1 млн військовозобов’язаних. З них понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах.

У разі не уточнення протягом 60 днів, після 17 липня 2024 року повістка буде надіслана на його адресу зареєстрованого місця проживання.

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин пояснив, чи впливає військово-облікова спеціальність на призов до армії і розтлумачив, що означають статуси у "Резерв+".

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