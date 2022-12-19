Роман Горбач зазначив, що мобілізація в Україні проходить планово.

Кількість людей, що призиваються в рамках мобілізації, в Україні скоротилося. При цьому посилення призову після Нового року не планують.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, мобілізацію оголосили ще 24 лютого, але відтоді не було жодних призовних хвиль.

"Так, дійсно, на першому етапі більше людей було призвано, потім темпи постійно знижувалися, зараз вони на набагато нижчому рівні, ніж на початку", - заявив Горбач на брифінгу.

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Він вказав, що на кількість мобілізованих впливає обстановка на фронті. Крім того, військовий уточнив, що Генштаб розраховує показники за кількістю особового складу і проводить планову мобілізацію.

"Говорити, що після Нового року буде чергова хвиля не можна. Всі фактори, які на це впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і за заявками покликано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно враховано. Зараз ми працюємо відповідно за планом і ніяких хвиль не передбачається. Ми як до Нового року закликаємо, так будемо закликати і після Нового року", - пояснив представник ЗСУ.

Мобілізація в Україні - що відомо

Українським законодавством передбачено, що мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років. У зв'язку з цим певним категоріям українців заборонено виїзд за межі країни.

У свою чергу заступник голови Міноборони Ганна Маляр заявити, що продовження мобілізації залежатиме від розвитку ситуації на фронті.

16 грудня радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що ЗСУ налічують близько мільйона осіб, які готові воювати. При цьому він вказав, що при необхідності Україна може провести додаткову мобілізацію, але необхідності в цьому немає.

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