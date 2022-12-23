Для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан, адже допомога не залежить від одержуваного доходу і є безстроковою.

У 2023 році внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу на проживання.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, протягом тижня на гарячу лінію Міністерства звернулося багато внутрішніх переселенців, які стурбовані тим, що після Нового року їм перестануть виплачувати допомогу.

"Хочу заспокоїти всіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту або ЦНАПів для відновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави", - зазначила профільний міністр Ірина Верещук.

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У Міністерстві додали, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан, оскільки допомога на проживання не залежить від одержуваного доходу і є безстроковою.

"Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, згадані виплати-це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога повинна і надалі виплачуватися всім внутрішнім переселенцям, без винятку", - зазначили у відомстві.

Допомога під час війни:

Через повномасштабну війну мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям, держава здійснює виплати ВПЛ. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес і статус ВПО, можуть отримати мікрогрант в 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

29 серпня 2022 року в офісі президента підготували довідку про виплати постраждалим через війну.

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