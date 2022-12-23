У 2023 році внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу на проживання.
Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, протягом тижня на гарячу лінію Міністерства звернулося багато внутрішніх переселенців, які стурбовані тим, що після Нового року їм перестануть виплачувати допомогу.
"Хочу заспокоїти всіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту або ЦНАПів для відновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави", - зазначила профільний міністр Ірина Верещук.
У Міністерстві додали, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан, оскільки допомога на проживання не залежить від одержуваного доходу і є безстроковою.
"Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, згадані виплати-це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога повинна і надалі виплачуватися всім внутрішнім переселенцям, без винятку", - зазначили у відомстві.
Допомога під час війни:
Через повномасштабну війну мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям, держава здійснює виплати ВПЛ. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.
Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес і статус ВПО, можуть отримати мікрогрант в 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.
29 серпня 2022 року в офісі президента підготували довідку про виплати постраждалим через війну.