Глава Нацполіції здивований, що автори ідеї навіть не в курсі, скільки в Україні поліцейських.

Ідея мобілізувати на фронт 100 тисяч поліцейських є "дивною" і не може бути реалізована. Про це заявив очыльник Національної поліції України Іван Виговський в інтерв'ю "Українським Новинам".

"Деякі громадяни, державні службовці, чиновники кажуть, в Національній поліції є 250 тисяч поліцейських, і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр", — сказав він.

За словами Виговського, 300 тисяч було за часів "міліції", а сьогодні штатна чисельність Національної поліції становить 120 тисяч осіб. Але навіть цієї кількості немає за фактом - в системі не закрито близько 17,5 тисяч вакансій. Тобто фактично зараз в поліції служать всього близько 100 тисяч осіб, з яких близько 20 тисяч жінок.

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Виговський зазначає, що поліція і так вже щільно задіяна в обороні країни. Кілька тисяч людей воюють безпосередньо на фронті в підрозділі "Лють", але є й інші завдання.

"Аеропідтримка (евакуація поранених воїнів і жертв, доставка донорських матеріалів і лікарів), супровід гуманітарних вантажів і евакуаційних колон з небезпечних зон. Це стосується функцій стримування збройної агресії. Також ми маємо функцію документування військових злочинів. Національна поліція розслідує сьогодні понад 105 тис. подібних злочинів. (...) Після кожного прильоту наші працівники виїжджають, документують, витягують людей з-під завалів, допомагають максимально", – говорить голова Нацполіції.

При цьому Виговський підкреслив, що всі поліцейські, які бажали відправитися безпосередньо на фронт і захищати країну на передовій, отримали таку можливість.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, раніше цього тижня Кабмін вніс у Раду новий законопроект про посилення мобілізації, який викликав широкий резонанс в українському суспільстві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроект містить норми, які суперечать Конституції. Зокрема йому не сподобалася ідея блокувати активи громадян без санкції суду.

Спікер Командування Сухопутних сил ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що законопроект ще будуть допрацьовувати, а поки мобілізаційний процес йде за старими правилами.

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