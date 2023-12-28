Поки нові зміни про правила мобілізації не схвалені у парламенті, мобілізаційний процес здійснюється планово та працює як і раніше.

Законопроект про удосконалення мобілізації і військового обліку, поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради 25 грудня, допрацюють.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. "На даний момент є законопроект, який буде допрацьовуватися", - сказав Фітьо.

Відео дня

Він нагадав, що зараз нічого не змінилося, усе стосовно мобілізації здійснюється планово та працює як і раніше.

"Усі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП - треба це зробити. Треба з'явитись та актуалізувати дані. Призовний вік військовозобов'язаних громадян - 18-60. Зараз по мобілізації в Збройні сили та Сили оборони беруть від 27 років, якщо немає причин отримати відстрочку", - додав Фітьо.

Мобілізація в Україні

19 грудня президент країни Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тис. людей. Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що велика кількість людей потрібна для посилення лінію зіткнення з окупантами.

Чинна редакція законопроєкту про удосконалення мобілізації і військового обліку, який Кабінет Міністрів вніс в парламент 25 грудня, передбачає скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Замість цього пропонується розподіляти чоловіків на придатних та непридатних до служби.

Цей законопроект також передбачає:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян України молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

В разі ухвалення законопроєкту про посилення мобілізації у військовозобов’язаних громадян з’явиться новий обов’язок – зареєструвати "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста".

Що собою представлятиме цей "електронний кабінет", у законопроекті не прописано, але зазначено, що цим питанням має зайнятися Кабмін, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект.

Вас також можуть зацікавити новини: