До вручення повісток ТЦК залучає військовослужбовців з обмеженою придатністю.

Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков заявив, що їхні представники продовжують виконувати патрулювання на вулицях міст спільно з працівниками Національної поліції, щоб роздавати повістки.

"У нас діє правовий режим воєнного стану під час якого усі повинні ходити з документами. А військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ. Патрульні перевіряють ці документи й у разі необхідності виписують повістки для прибуття до РТЦК з метою уточнення військово-облікових даних", - розповів він в інтерв’ю виданню Telegraf.

За його словами, до вручення повісток у громадських місцях залучені військовослужбовці з роти охорони, які мають обмежену придатність до військової служби. Волков стверджує, що рота на 100% укомплектована саме такими громадянами.

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"Це військові, які свого часу були мобілізовані, виконували бойові завдання у складі бойових підрозділів, отримали якісь поранення, були визнані обмежено придатними та через це переведені до роти охорони. Усі вони мають статус учасника бойових дій. Тому я звертаюся до населення ставитися до перевірки документів з порозумінням. І завжди, коли спілкуєтеся з цими хлопцями, варто розуміти, що вони не якимось дивом потрапили у цей підрозділ і зараз гуляють по місту. Усі вони тут служать після виконання бойових завдань. А тому, будь ласка, ставтеся з повагою до цих військовослужбовців. Дуже багато з них ходять із паличками, їм важко, але вони розуміють важливість цього завдання, яке наразі стоїть не тільки перед Кременчуцьким РТЦК, але й перед усією державою", - наголосив він.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні до 13 травня продовжили термін дії воєнного стану і мобілізації

Нещодавно у ТЦК розповіли, чи можуть роздавати повістки чоловікам у спортзалах, кав'ярнях, громадському транспорті.

12 лютого в Україні відкрили перший рекрутинговий центр для ЗСУ, де можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

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