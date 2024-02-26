В першу чергу людину оголосять у розшук.

У разі неявки в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за повісткою людині загрожує адміністративна відповідальність та покарання у виді штрафу розміром від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

"Відповідальність визначена законом. Отримати повістку, яка передбачає прибуття до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних, можуть усі військовозобов’язані, які й без повістки повинні самі прибути до РТЦК та уточнити свої дані. Про це наголошується вже не перший рік", - розповів керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв’ю виданню Telegraf.

Крім того, якщо військовозобов’язаний після отримання повістки, не прибуває до районного ТЦК, його дані передаються до Нацполіції для проведення розшуку.

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"І після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по ст. 210 ч. 2. Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", - додав представник ТЦК.

За словами Волкова, якщо громадянина визнають придатним до проходження військової служби, то надалі з ним будуть працювати фахівці групи морально-психологічного забезпечення.

"Вони виявлять його морально-ділові якості, і якщо військовозобов’язаний підходить за усіма параметрами, тільки тоді приймається рішення щодо його призову у ЗСУ", - підсумував він.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, загальна мобілізація в Україні триває, і спірним є питання, чи втратять відстрочку деякі громадяни після того, як остаточно буде ухвалено новий законопроект про проведення мобілізаційних заходів (№10449).

12 лютого в Україні продовжили термін дії воєнного стану і мобілізації на 90 діб – до 13 травня.

Нещодавно у ТЦК розповіли, чи можуть роздавати повістки чоловікам у спортзалах, кав'ярнях, громадському транспорті.

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