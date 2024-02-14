Представник ТЦК чітко пояснив, у яких місцях передбачено вручення повісток.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, отже військовозобов'язані продовжують отримувати повістки.

Представник ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповів в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ", чи можуть роздавати повістки чоловікам у спортзалах, кав'ярнях, громадському транспорті. За його словами, законодавство чітко визначає конкретно місця вручення повістки.

"Заходи з оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов’язки у керівників підприємств, установ та організацій стосовно виконання цих заходів), та й будь-де", - сказав він.

Водночас представник ТЦК нагадав, що країна у воєнному стані, отже "серед нас може ходити хто завгодно і з будь-якими намірами".

"Ми ж бачимо звіти СБУ, що затримали навідника, корегувальника, якогось інформатора. Вони серед нас, у цивільному одязі", – додав він.

Тож перевірка людей у громадських місцях, зокрема транспорті, - це норма, тому що насамперед це питання безпеки.

"Якщо цього не робити, то може бути багато неприємних наслідків", – зазначив Новосядлий.

Мобілізація в Україні: останні новини

У Верховній Раді України рекомендували вилучити норму про аспірантів-контрактників з тексту оновленого законопроекту щодо мобілізації. Йдеться про урядовий проект закону, за який 7 лютого парламент проголосував у першому читанні.

Варто зазначити, що 12 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження терміну дії воєнного стану і мобілізації на 90 діб – до 13 травня.

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