Там запевняють, що не матимуть жодного стосунку до ТЦК і повісток не вручатимуть.

Міністерство оборони України спільно з міською радою Львова запустили пілотний проєкт – Центр рекрутингу української армії, де можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. Про це повідомили у Львівській міській раді.

"Тут ми не вручаємо повісток – просто спілкуємося з кандидатом, який планує бути залученим до Збройних сил України в один із можливих способів: військова служба за призовом чи за контрактом. На хлопський розум – це буде наче центр зайнятості для служби в армії. При спілкуванні з людиною ми не отримуємо жодних персональних даних, лише зручний контактний спосіб спілкування, наприклад, телефон чи пошту", - розповіли УНІАН у Центрі.

У Центрі зазначають, що співпрацюють з львівськими бригадами, які надають перелік вакантних посад з коротким описом. Людина може ознайомитися з ними, розміром зарплати. Якщо щось зацікавить, працівники Центру контактують з військовою частиною і зводять кандидата безпосередньо із роботодавцем. Процес укладання контракту контролюють представники Центру. У разі, якщо щось піде не так – обіцяють шукати іншу спеціальність або ставити кандидата у резерв.

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У мерії Львова запевняють, що Центр не матиме відношення до структур ТЦК, а самі рекрутери – не є військовослужбовцями. Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.

У Центрі зазначили, що на сьогодні є вакансії водіїв, слюсарів, механіків, поварів, кінологів, є дуже багато вакансій бойових і небойових професій. Також нагадують, що від міста виплачуватимуть 50 тисяч гривень тим, хто готовий йти в десантно-штурмові війська і морську піхоту.

Рекрутинговий центр працюватиме у Львові за адресою: вул. Костя Левицького, 67. Надалі такі центри мають запрацювати по всій Україні.

Мобілізація в Україні – останні новини

Наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський озвучив прохання військових про необхідність мобілізації до 500 тисяч громадян.

Після чого Кабмін подав до Верховної Ради новий законопроект про мобілізацію. Однак документ відкликали з метою доопрацювання. 30 січня 2024 року уряд передав до парламенту новий проект закону. 7 лютого він був проголосований у першому читанні.

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