Примусово мобілізованих людей з інвалідністю окупанти беруть на посади водіїв.

Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, росіяни мобілізують людей з інвалідністю на Донеччині.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, через спротив місцевих мешканців російським окупантам стає дедалі важче знаходити чоловіків для примусової мобілізації. Проте в Кремлі виставляють "норми, які необхідно виконати".

"Тому так звані військкомати мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету. За інформацією нашого підпілля ,на тимчасово окупованих територіях Донеччини примусово мобілізують людей з інвалідністю. Їх беруть на посади водіїв. Мобілізовані ж використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ", – йдеться в повідомили

Відео дня

В Центрі нацспротиву нагадали, що мобілізовані на окупованих територіях та їхні родичі можуть звернутися на гарячу лінію проекту "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

"Також закликаємо внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися цією інформацією. Ще не пізно здатися ЗСУ та не вчиняти воєнні злочини", – зазначили в ЦНС.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

На окупованій Луганщині лікарні розгортають додаткові місця через велику кількість поранених російських окупантів. Станом на 9 січня лише у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

За даними Центру наспротиву, російські загарбницькі війська планують обстріляти один з медичних закладів на території Луганської області та звинуватити у цьому Збройні Сили України.

Раніше повідомлялося, що окупанти на тимчасово захоплених територіях України змушують випускників шкіл ставати на "обов'язковий військовий облік". Зазначається, що це роблять, щоб надалі їх можна було мобілізувати.

Вас також можуть зацікавити новини: