Станом на 9 січня лише у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

На окупованій Луганщині лікарні розгортають додаткові місця через велику кількість поранених російських окупантів.

"Посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами", - розповіли у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Так, станом на 9 січня лише у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

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Успіхи ЗСУ на фронті станом на 11 січня: подробиці

Захисники України оновили втрати Росії, яка відправляє на війну проти нашої країни своє "гарматне м'ясо". Так, за минулу добу ворог втратив ще 490 військових. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що з 24.02.22 по 11.01.23 РФ втратила близько 112 тисяч 960 окупантів. Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки.

Спроби окупаційних військ захопити Бахмут Донецької області ведуть до їхнього виснаження. Це може дати українським захисникам шанс до нового контрнаступу.

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