Дітей змушують стати на "обов'язковий військовий облік".

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України змушують випускників шкіл ставати на "обов'язковий військовий облік". Зазначається, що це роблять, щоб надалі їх можна було мобілізувати.

"Наразі прийняття на так званий військовий облік в окупаційних військкоматах відбувається на той Луганської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні Центру національного опору.

Зазначено, що росіяни складають списки тих, кого можна мобілізувати після випуску зі школи. Йдеться про тих, хто досягає повноліття в поточному році, тобто про дітей 2005-2006 років народження, яких змушують стати на "обов'язковий військовий облік".

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Батьків школярів закликали покинути тимчасово окуповані території разом з дітьми та виїхати на безпечну територію.

Нова хвиля мобілізації в Росії - що відомо

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що Кремль 15 січня може оголосити додаткову мобілізацію. Під призов можуть потрапити до 500 тисяч росіян, у тому числі з Москви і Санкт-Петербурзі.

У свою чергу військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що партнери Києва повинні надати більше зброї у відповідь на нову хвилю мобілізації в Росії.

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