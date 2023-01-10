У цьому окупанти можуть звинуватити українську армію.

Російські загарбницькі війська планують обстріляти один з медичних закладів на території Луганської області та звинуватити у цьому Збройні Сили України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. За їх даними, через те, що у медичних закладах тепер обслуговують російських військовослжубовців, на окупованих територіях загострилася гуманітарна криза.

Цивільні не можуть отримати медичну допомогу у лікарнях, тому у "адміністрацій" виникли проблеми з настроями серед населення.

Відео дня

"Для того, аби дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити саме на відділення з цивільними. Окупанти системно обстрілюють тимчасово окуповані міста аби мати матеріали для своїх пропагандистських матеріалів та цинічно маніпулювати громадянами на ТОТ", - йдеться у повідомленні.

Лікарні в окупації

У грудні в ЦНС повідомляли, що загарбники хочуть переформатувати всі лікарні Луганщини для обслуговування поранених військових.

Також повідомлялося, що у лікарнях Луганська збільшилася кількість поранених окупантів.

У Мелітополі звезені з Росії лікарі почали звільнятися, оскільки не справляються з лікуванням солдат.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що росіяни тримають своїх легкопоранених військових за ґратами.

Вас також можуть зацікавити новини: