Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території.

З 3 грудня по 5 грудня включно проходитиме евакуація до Херсона українців, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію.

Як йдеться в повідолменні Херсонська ОВА, у зв'язку з цим знімається заборона на перетин річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби.

"Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде", - йдеться у повідомленні.

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"В разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці", - пояснили в ОВА.

Там зазначили, що під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

"Ми чекаємо всіх, хто має можливість і прагне повернутися на підконтрольну Україні територію!", - підсумували в ОВА.

Звільнення Херсонщини

Станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повернула Херсон.

12 листопада в Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

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