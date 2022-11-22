Пропонується безкоштовна евакуація до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину чи до західних регіонів.

Український уряд пропонує жителям звільненого від окупантів Херсона евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

Про це у Telegram повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Звертаюся до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину та Хмельниччину й до інших західних регіонів України", - написала вона.

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За словами Верещук, переселенцям буде забезпечено безоплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Повідомити про бажання евакуюватися можна, записавшись особисто в "Пункті незламності", який розташовано в Херсоні на Площі Свободи. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА, повідомити в чат-бот волонтерської організації "Helping to leave" або звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції (короткий номер 15-48).

Що відбувається у Херсоні після звільнення міста

11 листопада українські військові зайшли в Херсон, окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні і об’єкт обленерго.

За останні три місяці з територій, де відбуваються активні бойові дії, евакуйовано понад 288 тис. осіб, з них 60 тис. - це діти та 7,5 тис. - особи з інвалідністю.

Для тимчасового проживання ВПО у 15 областях України облаштовано понад 1 млн місць.

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