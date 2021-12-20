Націнка – 200%: скільки коштує зняти житло на Новий рік та як не опинитись у святкову ніч на вулиці

Зустріти новий рік на вулиці, а не в затишній квартирі чи будинку, які ви забронювали заздалегідь та розраховували покинути лише після свят, сумна українська реальність. Вам можуть здати розбиту халупу, або й взагалі пусте місце – неіснуючу адресу. А викладете за це – десятки тисяч гривень.

Новий рік – час, коли ви розважаєтеся, а інші заробляють. Як розповів "Грошам" ріелтор Сергій Костецький, зазвичай ціна в новорічну ніч росте на 200 відсотків. І це – цілком нормально. Адже за високого попиту росте й пропозиція.

"В новорічну ніч багато орендодавців намагаються заробити найбільше коштів. Будьте готові до того, що ціна збільшиться у 3, 5, і навіть 10 разів. І будуть вимагати зняти не на одну, а на дві доби", - розповідає "Грошам" експерт з ринку нерухомості.

Дійсно, ціни на букінгових сайтах дуже зросли. Знайти квартиру за менш, ніж 5 тисяч гривень, у обласних центрах та курортних містечках важко. Наприклад, у Вінниці чи в Сумах за невеличкі апартаменти просять по 8-10 тисяч гривень. У більш туристичних містах типу Одеси та Львова квартири коштуватимуть тисячу доларів.

"Це – бізнес, - розповідає "Грошам" Сергій Костецький. – Як правило, така нерухомість – в центральній частині міста".

Та навіть 10 чи 30 тисяч гривень – це дрібниці. "Гроші", наприклад, знайшли однокімнатну квартиру у Львові за… 100 тисяч гривень на новорічну ніч. За ці гроші цілком можна поїхати за кордон (і не на один день), наприклад, в спекотні Емірати чи сонячну Домінікану. Цікаво й те, що, якщо змінити дати заїзду на звичайний день, то доба у львівській квартирі коштує всього 3500 гривень.

І якщо хтось подумає, що такі випадки поодинокі, це зовсім не так. Адже у тому самому Львові "Гроші" знайшли ще одну квартиру, яка до новорічних свят здавалася за менш ніж 2 тисячі гривень на добу, а от на Новий рік її ціна зросла до вартості туру в п’ятизірковий готель Єгипту - 65 тисяч гривень.

За такі гроші можна зняти розкішний будинок за містом, розповідає "Грошам" ріелтор: "Від 1 тисячі доларів за добу до 3-4 тисяч доларів є класні котеджі в Конча Заспі, Золоче. По 500-600 квадратних метрів. Деякі по 1,5 тисячі метрів".

Ба більше, зустріти Новий рік можна навіть у замку! Два зали, п’ять спалень, гектар землі, басейн… Такий розкішний палац можна знайти під Києвом. І коштує він менше ніж дві тисячі доларів на добу.

Такі ціни, звичайно, не для всіх підйомні. Тож дешевші варіанти одразу впадають в око. Особливо, коли вони ще й курортних містечках України.

Киянка Санта мріяла провести свята у горах з сім’єю. Торік натрапила в інстаграмі на сторінку котеджу в Буковелі. П’ять кімнат, вітальня, теплий басейн та гарячий чан. Яскрава реклама, якісні фото, десятки тисяч підписників одразу підкупили. Та й солодка ціна на новорічну ніч, яка ще й вільна для бронювання. Класна пропозиція! Але…

"Я бронюю, закидаю передоплату – 5 тисяч гривень за один день. Вони кажуть: "Якщо закинете ще за другий день, ми вам знижку робимо 50 відсотків, це 2500 тисяч". Я погодилась. І закинула 7500 тисяч грн", - розповіла Санта "Грошам".

Та по приїзду на Франківщину молоду сім'ю чекав неприємний сюрприз. Такого будинку не існувало.

"30 грудня, я телефоную, а ніхто не бере слухавку. Ми потрапили на шахраїв", - розповідає жінка.

На рекламу в інстаграмі мало не повелася й Надія, та знайомі попередили, що це – аферисти.

"Це все бізнес, багато соціальних мереж, навіть якісь відгуки людей, які ніколи й не знали, шо вони там були… Аферисти працюють. Тому варто довіряти тільки перевіреним орендодавцям, перевіреним компаніям, операторам", - каже "Грошам" управитель нерухомості Анатолій Топал.

Аби не потрапити на шахраїв, ріелтори радять користуватися лише міжнародними сайтами для бронювання.

"На мій погляд, Airbnb та Booking – ідеальний варіант оренди житла. Потрапити тут на шахраїв – малоймовірно", - розповідає "Грошам" ріелтор Сергій Костецький.

Малоймовірно, але можливо! У цьому переконалася модель Олександра Миколюк, яка планувала зустріти новий рік у Німеччині.

"Ми з подругами були в пошуках, думали, де ж це краще зробити. Визначилися, що це буде Берлін. Ми розраховували зняти дворівневу квартиру для того, щоб всім вистачило місця, щоб у нас був простір для вечірки, але, на жаль, не склалося", - розповіла Олександра "Грошам".

Дівчата натрапили на аферистів навіть у Європі. Спочатку їм запропонували внести передоплату, але, після перерахування грошей, орендодавці просто зникли.

"Ми внесли гроші, після цього телефонували з різних номерів, але трубку ніхто не брав. На щастя, це була маленька сума, в районі 100 євро", - каже Олександра.

Тому, аби не потрапити на шахраїв, запам’ятайте кілька простих правил: користуйтеся лише перевіреними сайтами та не надсилайте жодних авансів орендодавцям напряму. Якщо все ж наважитеся, то обов’язково попросіть фото документів власників, перевірте фото квартири через пошук картинок в інтернеті, а будинок спробуйте знайти у картах. Якщо все співпадає, то можете бронювати. І щасливо святкуйте новорічні свята!

Повний сюжет про те, скільки як українці потрапляють на гачок аферистів, намагаючись знайти квартиру чи будинок для святкування нового року за прийнятну ціну та як вберегтися від шахраїв, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Сабіна Обухова

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