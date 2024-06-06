Нардеп про демобілізацію військових: На фронті чекають, але є декілька нюансів

Для того, щоб запровадити механізм демобілізації, нам потрібно спочатку налагодити процеси мобілізації.

Військові на фронті чекають законопроекту про демобілізацію. Втім, існує декілька важливих нюансів.

Про це повідомив нардеп та волонтер Руслан Горбенко в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, під час поїздок нардепи зрозуміли, що існує велика прірва між піхотинцями, солдатами в окопі й генералами, Міністерством оборони чи Генштабом.

"Щодо демобілізації – так, ті, хто вже давно на фронті, чекають на відповідний законопроєкт. Проте є декілька нюансів. По-перше, наразі в жодній країні світу немає практики демобілізації після 36 чи 48 місяців служби під час воєнного стану. Нам немає з кого брати приклад. По-друге, якщо ми демобілізуємо після певного періоду служби усіх військових, то матимемо шалений дефіцит кадрів у війську. Тому для того, щоб запровадити механізм демобілізації, нам потрібно спочатку налагодити процеси мобілізації", - зазначив Горбенко. Відео дня

Також нардеп зауважив, що необхідно переглянути законодавство щодо притягнення до відповідальності військових командирів. На його думку, військові не матимуть мотивації виконувати свої обов'язки, поки не буде дієвого механізму покарання осіб, чиї накази призвели, наприклад, до загибелі особового складу, розкрадання майна бригади або отримання неправомірної вигоди.

"Нам не вистачає досвідчених командирів, які справді вболівають за боєздатність своєї військової частини, своєї бригади чи батальйону та покращують її", - сказав Горбенко.

Демобілізація в Україні - думки

Військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ, сержант роти ударних БПЛА, народний депутат Єгор Фірсов переконаний, відсутність закону про демобілізацію демотивує українських захисників. На його думку, "відбуваються дуже погані сигнали".

"Тому що коли військовим говорять, що демобілізація буде й треба її почекати, а потім говорять, що це неможливо, - це сигнал, що надурили. Українці люблять свободу, ми за неї віддаємо життя, а свобода - це вибір. Тому українцям треба намалювати хоча б гіпотетичний вибір і сказати, що за 3-5, нехай навіть 7 років у вас буде вибір і можливість пройти демобілізацію", - сказав Фірсов.

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