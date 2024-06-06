"Прописка" подружжя за різними адресами не є причиною відмови у відстрочці.

Чоловік не може бути призваний на військову службу, якщо його дружина є військовослужбовицею, і подружжя має неповнолітню дитину.

Юрист Галина Токмач пояснила, що згідно з п. 15 ч. 1 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову не підлягають військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають дитину (або кількох дітей) до 18 років та чоловіка (дружину), який проходить службу за одним із видів військової служби, які визначаються ч. 6 ст. 2 закону "Про військовий обов'язок та військову службу".

Юрист уточнила, що потрібні відомості також містяться у п. 58 "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період", затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 року № 560 (Порядок № 560). Відповідно до нього, за наявності підстав для отримання відстрочки від призову на службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язані (крім заброньованих) відповідні документи особисто подають на ім'я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу. Зокрема, потрібно подати заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують, право на відстрочку або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку. Перелік документів, як пише Токмач, зазначено у переліку у додатку 5.

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Зокрема, слід подати свідоцтво про шлюб; свідоцтво про народження дитини; довідку про проходження військової служби чоловіком (дружиною).

Також вона зазначила, що закон про мобілізацію не встановлює таку вимогу як спільне зареєстроване місце проживання, а Порядок №560 не передбачає подання документів для підтвердження цієї обставини. У зв'язку з цим "прописка" подружжя за різними адресами підставою для відмови у відстрочці не є.

Відповідно до пункту 60 Порядку № 560 комісія вивчає отримані заяви та підтверджуючі документи, оцінює законність підстав для відстрочки. Потрібну інформацію (для підтвердження права відстрочки) комісія може отримати з публічних електронних реєстрів або, у разі потреби, надсилає запити до відповідних органів державної влади.

За словами юриста, одержані документи (що підтверджують право на відстрочку) комісія зобов'язана розглянути протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня з дати отримання інформації на запити до органів держвлади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія приймає рішення про надання чи відмову у наданні відстрочки та складає про це відповідний протокол.

Про своє рішення комісія повинна повідомити заявника телефоном, поштою або за допомогою електронного зв'язку не пізніше ніж наступного дня після його прийняття.

У разі позитивного рішення військовозобов'язаному видається довідка із зазначенням терміну відстрочки за формою, визначеною у додатку 6. У разі відмови у відстроченні, військовозобов'язаному повідомляють про це письмово із зазначенням причин за формою, визначеною у додатку 7.

"Таке рішення може бути оскаржено у судовому порядку", - зазначила юрист.

До ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Мобілізація в Україні

Працівники ТЦК та СП не можуть без поліції затримувати громадян (потенційних призовників). Як йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети, новий закон про мобілізацію свідчить, що самостійно ТЦК не має повноважень затримувати. Також нема повноважень доставляти громадян до ТЦК. Це може робити лише поліція при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з законодавством, про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. Адміністративне затримання може тривати не більш як 3 години.

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