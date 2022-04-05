Мешканка Сумської області розповіла, що окупанти крадуть абсолютно все.

Російські військові не тільки катують і вбивають мирних українців, а й постійно грабують будинки, Забираючи все, що можуть понести. Окупанти крадуть навіть шкарпетки та спідню білизну.

Про це розповіла мешканка Сумської області, яка постраждала від рук російських мародерів.

За її словами, росіяни поводилися як нелюди на тих територіях, де перебували.

"Немає слів для того, щоб висловити, що вони там накоїли. Це нелюди. Я взагалі не можу підібрати те слово, яке підійде їм", – згадує жінка.

Вона розповіла, що військові РФ увірвалися в будинок її сина і вкрали телевізор і ноутбук, а також "забрали найменше – шкарпетки, труси, постільну білизну, рушники". Крім того, росіяни забрали м'ясорубку, блендер та кухонний комбайн, а з гаража - будівельні інструменти.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим в Україні майном.

У свою чергу міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала перші військові злочини росіян проти українського мирного населення на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей.

Пізніше в Білорусі оприлюднили персональні дані російських солдатів-мародерів, які причетні до злочинів на території України.

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