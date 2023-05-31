Лист з дозволом на виїзд був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони прокоментували дані про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, якого звинувачують у хабарництві, зміг виїхати за кордон з дозводу очільника відомства Кирила Буданова.

Як зазначило радіо Свобода, фігурант вже вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду і зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова.

У ГУР підтвердили, що надавали Трубіцину лист про сприяння щодо виїзду з країни, при цьому стверджують, що зробили це на прохання іншої структури, але якої саме назвати відмовились.

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"Лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Я не можу назвати цю структуру, можливо, це буде зроблено пізніше", - прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.

Справа Трубіцина

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві, 13 травня виїхав за кордон з дозволу голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника ГУР.

За даними журналістів депутат виїхав через пункт пропуску "Рава-Руська" на своєму автомобілі Mercedes S 600 і не повернувся в Україну, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

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