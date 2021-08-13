Чиновника затримали в Жулянах / фото Нацполіція

Національна поліція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань НПУ.

"Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника", - сказано у повідомленні.

Затримання відбулося в рамках розслідування справи про масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США.

фото Нацполіція

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

фото Нацполіція

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Дмитро Хилюк