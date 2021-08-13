Разом з ним затримали його спільника.

Національна поліція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань НПУ.

"Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника", - сказано у повідомленні.

Затримання відбулося в рамках розслідування справи про масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Дмитро Хилюк