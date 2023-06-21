Посадовці одного з відділів райдержадміністрації упродовж два місяці вже тричі були викриті прокуратурою на одержанні хабарів.

У Києві затримали чиновника Дніпровської районної державної адміністрації. Він систематично вимагав хабарі за "дозвіл" на незаконне здійснення стихійної торгівлі.

Як розповіли в Київській міській прокуратурі, головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища Дніпровської РДА організував злочинну схему отримання незаконної вигоди.

Так, за відсутність перешкод для здійснення стихійної торгівлі фруктами й овочами посадовець вимагав у підприємця щомісячний платіж у сумі 15 тисяч гривень. У разі ж відмови від сплати побору підприємцеві погрожували демонтажем його торгівельних точок. А в одному випадку в нього також вилучили продукцію, яку повернули лише після отримання хабара.

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"У межах слідства правоохоронці задокументували декілька епізодів одержання посадовцем неправомірної вигоди через посередника. Під час одержання чергового траншу посадовця та його довірену особу затримали. На даний час вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Встановлюється коло осіб, причетних до корупційного правопорушення", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що чиновники вказаного підрозділу РДА упродовж травня-червня вже тричі були викриті на одержанні неправомірної вигоди.

Так, за іншим кримінальним провадженням окружною прокуратурою Києва повідомлено про підозру начальнику цього відділу за фактом одержання хабара за "дозвіл" на здійснення стихійної торгівлі; виконувачу обов’язків начальника відділу - за "дозвіл" на функціонування СТО; а головному спеціалісту даного відділу - за "дозвіл" на розміщення кав'ярні. Дії службовців кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

У прес-службі Київської прокуратури УНІАН окремо повідомили, що всі посадовці є співробітниками Дніпровської РДА.

Скандал із закупівлею барабанів до укриття в Дніпровському районі Києва

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що столична Дніпровська райдержадміністрація Києва закупила за бюджетні кошти для укриттів музичні інструменти - барабани на майже 900 тисяч грн. Відповідна інформація була оприлюднена на сайті держзакупівель Prozorro. Замовником виступило Управління освіти цього району.

Також у мережі з'явилася інформація про закупівлю для укриттів у цьому ж столичному районі електричних сковорідок за 1,2 мільйона гривень та електричної овочерізки за 130 тисяч гривень.

Згодом Дніпровська РДА розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для київських укриттів. Через суспільний резонанс і розголос у ЗМІ Очільник адміністрації Павло Бабій заявив, що ініціював службове розслідування щодо закупівлі барабанів, овочерізок і сковорідок.

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