Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка перебувала у російському полоні, показала вірш, який вона написала у неволі. Парамедик з "Азовсталі" зізналася, що ці рядки були її мотивацією.
У своїх соціальних мережах Пташка розмістила фото. Виявилося, нині її вірш став татуюванням на руці.
"Дякую бійцю, який увіковічнив рядки мого останнього вірша, в якого важка і довга історія. Це уривок вірша, який я написала 12 червня у полоні, і, за неможливості зберегти, вчила щоранку і щоночі, як молитву, всі чотири місяці. Це була моя мотивація і надія", - написала Поліщук.
Вона зазначила, що майстер, який зробив таке татуювання, зберіг її почерк. Для неї ці рядки є найважливішими словами. "Не страшні іржаві автомати", - йдеться у її вірші.
Пташка з "Азовсталі": що відомо про Катерину Поліщук
21-річна Пташка потрапила до полону РФ у травні 2022 року. Про парамедика з "Азовсталі" заговорили ще раніше, коли у мережі почали ширитися відео зі співом дівчини.
У серпні мама Поліщук розповіла, що її доньку окупанти тримають у колонії в Оленівці. Вже у вересні рашисти почали поширювати у соцмережах відео з Пташкою. Згодом стало відомо, що Поліщук повернули з полону РФ. 22 вересня 215 захисників України повернулися додому, серед них була й Пташка.
Після цього Пташка розповіла, що війна забрала її кохання, але вона не припинить боротьбу за Україну. Дівчина показала фото свого хлопця, якого вона більше ніколи не побачить.