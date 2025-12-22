(Не) святкова атмосфера: як зустрічатимуть Новий рік у наближених до фронту містах

Наближається четвертий Новий рік, який українці зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни з Росією. УНІАН дізнавався, як святкуватимуть його у містах, які зараз чи не найбільше потерпають від ворожих обстрілів.

Росія продовжує тероризувати обстрілами українські міста, особливо ті, що розташовані поблизу кордону, або неподалік фронту. А напередодні зими ще й нещадно атакує там енергооб’єкти, аби залишити жителів без світла, тепла та інших базових потреб. Проте навіть у такі темні часи людям хочеться бодай хоч трохи відчути святкову атмосферу та з вірою у краще йти у новий рік. УНІАН проінспектував, як відзначатимуть цьогоріч різдвяно-новорічні свята у Харкові, Чернігові, Сумах, Одесі та Дніпрі.

Новорічний Харків: "казка" посеред суворої реальності

Святкування Різдва – "старого" і "нового" – та Нового року у Харкові буде більш активним, ніж торік. Але – відверто - менш святковим за настроєм на тлі постійних ворожих загроз. Мало хто хоче влаштовувати "тусу" з ночі до ранку з купою друзів та родичів, й увесь час поглинати "олів’є" під "шампань", як у часи до "повномасштабки". Але у сімейному колі свята відзначатиме кожен. Бо справжніх свят під час війни, відверто, небагато.

Пропозиції розваг, якщо порівняти з кількома минулими роками, дещо зросли. Проте їх все одно сильно менше, ніж було до повномасштабного російського вторгнення.

Хоча комендантську годину цього року у місті скоротили (діє з опівночі до п’ятої ранку) і майже перестали карати за її порушення (якщо не бігати, звісно, спеціально біля поліцейських постів), більшість закладів все одно "за звичкою" працюють лише до 6-8 години вечора. А деякі розважальні локації 31 грудня матимуть навіть скорочений день.

Приміром, дельфінарій NEMO, в якому пропонують "Новорічну пригоду Лабубу" для маленьких глядачів – зазвичай останній сеанс о 18:00, але 31 грудня – лише о 15:00. Квиток – 600 гривень. Та й деякі "дорослі" розваги будуть доступні не допізна.

Оскільки більшість театрів, кінотеатрів та подібних закладів зачинені ще з 2022 року, то їх нішу активно займають торговельно-розважальні комплекси, де влаштовують концентрі програми та навіть покази кіно, де це можливо технічно. Nikolsky, "Французький бульвар" та інші готують доволі різноманітні програми, але з акцентом на малечу, тому це теж, переважно, ранок та день.

У тому ж ТРЦ Nikolsky працює кінотеатр "Мультиплекс", який зараз робить ставку на кінохіт "Ти – космос", а ще показує "Потяг до Різдва", нового "Аватара" і "Зоотрополіс 2", відомий раніше як "Звірополіс". Є ще "нічний сеанс 18+" фільму з характерною назвою "Однієї тихої ночі", де атмосферу "дорослості" на постері підкреслює "дід" у капелюсі Санти із великою сокирою у руках. Це вам вже не Лабубу… Але найпізніший сеанс у Харкові о 20:40 – "дитячий час" для довоєнного міста, але "дедлайн" зараз…

Пояснення просте – скористатись наземним транспортом в Харкові здебільшого можна, максимум, до 21 години, і якщо на нього не встиг, то їхати додому – тільки на таксі. А місцеві "бомбили" мають гарні "апетити" на нічні тарифи.

Метро, яке ходить з 5:30 до 21:30 (а у свята графік, зазвичай, подовжують), теж не варіант. Так, метрополітен має три гілки та тридцять діючих станцій, але охоплюють вони далеко не все місто. Більшість "спальних" районів розташовані далеко від метро, тому питання наземного транспорту є нагальним навіть попри подовжену комендантську годину…

Щодо ресторанів, кафе та барів, то всі вони готують особливе меню - від святкової рульки до імбирних пряників, хоча "класичні" "шуби" та "олів’є" теж є майже всюди. Багато закладів 31 грудня теж планують скорочений день. Про роботу у новорічну ніч у більшості навіть мови нема.

Приміром, популярне кафе "1654" (це офіційний рік заснування міста) працюватиме до 19:00, "Бункер паб" та UTOPIA BAR – до 18:00, ресторан "Париж" - до 17:00, а бар Frau Miller – взагалі не працюватиме 31 грудня та 1 січня.

Своєю чергою, паб "Сліпа Свиня", ресторан "44 FAVORITE PLACE" та деякі інші заклади працюватимуть і до 21:00. Тобто, таких менше, але вони є. Врешті, стандарту по графіках немає – кожен працює на власний розсуд (але це не дуже зручно клієнтам).

А от у тих, хто волітиме знайти місце під повноцінний нічний корпоратив 31 грудня, будуть проблеми. Адже майже ніхто не працює у комендантську годину. А якщо працює, то у закритому режимі – "заборона на вхід та вихід" на всю ніч і "з попереднім депозитом".

Головним бенефіціаром такого підходу у місті, певно, стане заклад "Пушка", який пропонує відпочинок на всю ніч з депозитом у 2000 грн на людину (а якщо це корпоратив, то вже 4000 грн). Є ще "Гершир" на Салтівському шосе. Цей заклад зазиває до себе на ніч рекламою з цінниками від 800 гривень за людину, бо розташований далі від центру міста.

Тобто, якщо дуже хочеться, то знайти заклад на всю ніч теж можливо. Більшість згаданих закладів, до речі, розташовані у підвалах та напівпідвалах (цокольний поверх), або мають поряд якесь захищене приміщення.

Загалом, ховати найцікавіше під землею – це тренд для Харкова з 2022 року. Наприклад, сервіс "Квесторія", який організовує корпоративи та різні тімбілдінги (у тому числі й на Новий рік), пропонує "50 локацій з підвальними банкетками".

Проте головним "трендсеттером" переміщення під землю є мерія, яка у метро організовує цілу низку концертів та інших заходів. Святкові програми для дітей розпочалися з 10 грудня і триватимуть по 29 січня. Будиночок святого Миколая та значна частка традиційної наземної різдвяної ярмарки теж "переїхали" під землю. На станціях "Історичний музей", "Університет", "Ярослава Мудрого" та "Наукова" фактично щодня відбувається якийсь концерт.

Але це не означає, що на поверхні вітер катає пустими вулицями з темними вікнами тільки підмерзле перекотиполе. Насправді місто дуже прикрашене. На вулицях – гірлянди, якісь новорічні фігури й декор, багато фотозон тощо.

Власне, усі ці прикраси та ілюмінація викликають багато питань й у самих містян, адже це відбувається під час війни, і фронт всього за 50 кілометрів від цих святкових фотозон. Але міський голова Ігор Терехов "божиться", що нічного з казни міста не витрачали, що всі прикраси торішні (навіть, якщо виглядають як нові), а те що дійсно нове – "оплачене небайдужими підприємцями". Щоб не псувати собі святковий настрій, містяни хочуть цьому вірити.

До речі, щодо ситуації з наявністю електрики, то все більш-менш. Дуже залежить від району (чим південніше – тим краще), але загалом у місті світло надовго не відключають, а у деяких мікрорайонах не відключають взагалі. Проблеми з’являються на 1-2 дні після масованих ударів, а потім місто живе далі (ніби без війни) - до наступного удару через 2-3 тижні. Єдине що змінилося саме восени-2025 – вуличне освітлення стали вимикати о 8 вечора. Чи буде й новорічна ілюмінація так працювати 31 грудня – скоро побачимо.

В цілому, Харків сяє від прикрас, тут достатньо розваг, повний асортимент у магазинах, а ситуація зі світлом та опаленням (не наврочити б) краща, ніж у багатьох тилових містах. Та й весь міський транспорт безкоштовний, що дозволяє курсувати тими ж фотозонами аж до знесилення. За бажання, звісно…

Але саме з таким бажанням та святковим настроєм взагалі у місті якось не дуже. Всі ці прикраси та розваги нагадують спробу втекти від реальності. Це ніби намагання створити "окремий світ" впритул до фронту, де все, наче, добре та стабільно, де форель та ананаси (по акції!) у кожному маркеті, і де забуваєш про загрозу "східних варварів", які тільки й мріють, як всю цю харківську "казку" зруйнувати й розтоптати, подолавши спротив Сил оборони. Спротив тих сил, на кому реально ця "казка" тримається.

Та й повітряні тривоги кожні 20 хвилин, далеке "гупання" вибухів, яке чутно на околицях міста, не дають забути про новорічну реальність-2025.

Втім, а яке ще може бути свято під час війни? Цінуємо те, що маємо.

Чернігів без головної ялинки, але з вертепом

Напередодні різдвяних та новорічних свят ситуація у Чернігові залишається неспокійною, щодня й щоночі – повітряні тривоги та обстріли цивільної інфраструктури. Для порівняння: навіть після деокупації в 2022 році (за винятком кількох великих атак ворога з неба) місто жило відносно спокійно. Зараз, за свідченнями місцевих, стало значно гірше. Та й тривалі відключення електроенергії святкового настрою не додають.

На центральній Красній площі Чернігова немає ялинки, так само немає новорічного містечка та фуд-зони, які були традиційними атрибутами новорічних святкувань у довоєнний час. В Управлінні культури та туризму Чернігівської міської ради зазначають, що уже третій рік поспіль, починаючи з 2023-го, місто відмовляється від масштабного святкового формату.

Водночас Чернігів зберігає традицію встановлення різдвяного вертепу в сквері Богдана Хмельницького поблизу П'ятницької церкви. На цій же території, як розповідають в міському Управлінні культури і туризму, розглядається можливість розмістити кілька невеликих ялинок (так було і в минулі роки).

Чернігівка Ірина Медвідь говорить, що в попередні роки принципово була проти святкувань і ялинки, яку не прикрашали навіть вдома. Зараз змінила свою думку, адже українське суспільство, зранене війною, потребує позитивних емоцій. А тому, на її переконання, в Чернігові варто відновити встановлення міської новорічної ялинки.

"Діти і батьки заслуговують на трішки більше світла й тепла, яскравих атрибутів свята і приємних дрібниць. Бо у вирі щоденних новин, коли ворог точково бʼє по містах і селах прикордоння, варто знаходити емоційні опори для стійкості", - вважає вона.

У родині пані Ірини Новий рік – звичайний день, хіба що зі святковою вечерею, а ось Різдво – час, коли збирається вся родина.

"Це довга війна. А тому прийшов Новий рік – варто хоч трохи святкувати і намагатися жити далі: працювати, боротися, донатити і вірити в нашу перемогу", - наголошує вона.

Попри війну, найбільше зимових свят чекає малеча. Тому дорослі будь-що намагаються робити для дітей дива.

"Батьки, як завжди, прагнуть створити магію новорічних свят і подарувати позитивні емоції дітям", - розповідає керівниця чернігівської агенції свят "Забава" Руслана Яковлєва.

За її словами, всі, хто організовують свята для дітей в місті, зараз мають замовлення. А для їх проведення батьки стали частіше обирати заклади, розташовані в підвальних приміщеннях.

"Ми маємо власний хаб на першому поверсі, і до нас теж приводять дітей. Ми більше орієнтовані на заходи для дітей 10-13 років, можемо працювати без електрики. Генератора не маємо, але є лампи на батареях та інше обладнання, тож можемо проводити свята в цих непростих умовах. Якщо повітряна тривога, свято припиняємо. Якщо ж батьки уточнюють, чи є небезпека безпосередньо в місті, та дозволяють продовжувати, то продовжуємо", - розповіла вона.

Не залишаються без святкової програми і діти, які проживають в соціальних закладах. Так, за словами пані Руслани, її агенція нещодавно організувала свято для діток з місцевого інтернату (його малюкам подарував боксер Дмитро Мирофанов)…

Святковий настрій в Чернігові намагаються створити для своїх відвідувачів більшість кафе і ресторанів у центрі міста. Заклади вже прикрашені в різдвяно-новорічному стилі, яскраві фотозони працюють, а, приміром, торговельно-розважальний центр Hollywood розташував на своїй території ковзанку і монтує святкове містечко.

Значна частина кафе та ресторанів в обласному центрі Чернігівщини мають новорічні пропозиції і програми (однак безпосередньо у новорічну ніч працюватимуть не всі, адже діє комендантська година). В одному з таких закладів УНІАН розповіли, що замовлення святкових страв на одну особу стартує від 1 тисячі гривень. Гостей планують частувати качкою, запеченою за фірмовим рецептом, каре з телятини, шашликом із мʼяса і сома, паштетом з птиці та хвойним варенням.

"Ми вже маємо бронювання на новорічну ніч", - розповіла кореспонденту УНІАН менеджерка закладу, в якому також готується новорічна програма з ведучою та конкурсами (однак, задля безпеки відвідувачів, попросила не афішувати назву).

Своєю чергою, готель "Рівер Сайд", розташований на березі Десни, для безпеки відвідувачів вирішив взагалі відмовитись від новорічних пропозицій та святкових заходів: "Бронювання в новорічну ніч здійснюються в звичайному режимі".

А от СПА-готель "Шишкін" поблизу Чернігова вже традиційно пропонує новорічну акцію "Ніч, яку не повториш". Вона передбачає перебування в готелі три дні – з 31 грудня до 2 січня, анімаційні програми для дітей, гала-вечерю і живий музичний супровід упродовж новорічної ночі, новорічну фотосесію та великий гриль-пікнік просто неба 1 січня. Ціни на проживання у ці дати стартують з 20 тисяч гривень за номер. Для військовослужбовців діє знижка 15%.

Новорічну ялинку Дніпра "спустили" під землю

Якщо в Чернігові поки відмовляються від "головної ялинки", то у Дніпрі її вперше встановлять у метро. Святкове дерево розмістять на станції "Вокзальна", яка слугує укриттям під час повітряної тривоги. Офіційне відкриття проведуть 25 грудня. Працюватиме локація до 15 січня 2026 року. А вхід буде безкоштовним (хоча рух потягів у цей час не припинятимуть - підхід до них огородять спеціальним парканом).

"Безпека дніпрян та гостей міста – це ключовий пріоритет міської влади. Місце для ялинки обирали відповідально, щоб воно вміщувало багато людей, але при цьому вони не хвилювалися за безпеку свою та своїх рідних", - розповів директор КП "Міськсвітло" Дніпровської міськради Микола Січовий.

За його словами, звісно, 20-метрова ялинка, яка раніше прикрашала прощу Героїв Майдану, а також об’ємні казкові персонажі, які розміщувались біля неї, у метро встановити фізично неможливо (ні висота, ні вузький перон станції метрополітену цьому не срияють). Тож місто оголосило тендер (3,4 млн грн) для придбання 5-метрової ялинки та гірлянд, які прикрашатимуть склепіння ескалаторів…

Крім головної ялинки, у Дніпрі вже сяють вогнями штучні зелені красуні в усіх районах міста. Одна з них, як і в попередні роки, встановлена в середмісті, на Кельнському бульварі. Інше святкове дерево традиційно встановили на оглядовому майданчику у парку імені Тараса Шевченка. Ще одна ялинка з’явилася у сквері імені Олександра Усачова на лівобережжі Дніпра. Також у місті є чимало нових новорічних фотозон на будь-який смак, які допомагають створити атмосферу свята. Річ у тім, що 17 км гірлянд та 30 підсвічених фігур різних новорічних персонажів світитимуться навіть під час відключень електрики, адже оснащені безперебійною системою живлення.

Чи можна буде зустріти новий рік не вдома, а в якомусь публічному місці? Один з відомих ресторанів у середмісті Дніпра - "SOHO Restaurant & Bar" - пропонує закриту вечірку. Вона розпочнеться о 20:00 31 грудня і триватиме до 05:00 1 січня. Як пояснили у закладі, гості не зможуть вийти з будівлі комплексу до ранку, проте можуть скористатися готелем (в тій самій будівлі). А у разі тривоги укриттям слугуватиме підземний паркінг.

У розважальній програмі пропонується святкове меню, ведучий, виступи музичного гурту, балету та діджея, послуги фотографа, конкурси та танці до світанку. Але ціна "кусається" - 7 тисяч гривень на одну особу.

Одеса: новорічна атмосфера попри проблеми зі світлом

Хоч Одеса розташована не поблизу кордону з РФ та не перебуває близько лінії фронту, але останнім часом дуже сильно потерпає від ворожих обстрілів. Однак містяни роблять усе, щоб на її вулицях відчувався дух різдвяно-новорічних свят.

Цьогоріч центром святкувань стала Грецька площа, де встановили головну ялинку міста, облаштували резиденцію добра, сцену та ярмарок. Саме там проходять різноманітні заходи – колядування, світлові шоу, виступи акторів тощо. 31 грудня планується святкування з нагоди Нового року (зокрема, концерт розпочнеться о 19:00, а о 22:00, за словами чиновників, транспорт, роботу якого подовжать, розвезе людей у різні райони міста).

Як розповіла УНІАН заступниця начальника Одеської МВА Олена Лозова, святкування різдвяно-новорічних свят в Одесі цьогоріч – особливе: "Воно поєднує вдячність Силам оборони України, пам’ять про тих, хто віддав життя, інклюзивні ініціативи, підтримку шпиталів, участь дітей і волонтерів, міжнародну солідарність та культурну активність міста".

За її словами, на Дерибасівській з’являться світлові інсталяції янголів – символи українських захисників, а вікна будинків засяють світлом вдячності Героям.

Охочим зустріти Новий рік з певним комфортом потрібно подумати про це заздалегідь – місцеві готелі часто оновлюють дані – вартість номерів, тарифів на новорічні вечірки та інформацію про наявність місць краще перепитати у закладу перед бронюванням. Найпопулярніші пакети (особливо у 4-5-зіркових готелях і відомих ресторанах) швидко розкуповують.

За спостереженням кореспондента УНІАН, станом на 19 грудня, наприклад, Bristol Hotel (5*) анонсував вартість від 5 до 15 тис. грн/ніч за стандартний номер (особливі новорічні тарифи можуть бути в рази вищі). Оренда номера, наприклад, з 29 грудня 2025 року по 2 січня 2026-го може скласти приблизно 20-60 тис. грн…

В історичному готелі Londonskaya (4*) ціна за номер становить від 2800-8000 грн/ніч, в готелі NEMO (5*), що на узбережжі Чорного моря, – від 4 000 до 12 000 грн/ніч (залежно від категорії номера), пакет зі SPA/дитячою програмою – дорожчий. У деяких закладах, наприклад, в Аркадії, ціни стартують від 1700-3500 грн/ніч на звичайні дати, але ближче до Нового року вони, звісно, істотно зростуть.

Треба зазначити, що наведені цифри – орієнтовні, бо, за словами співробітників готелів, на новорічний період часто впроваджують спеціальні пакети з доплатою за святкову вечерю та шоу – це може додати до вартості номера 1500-6000 грн і більше на одну людину.

Приміром, готель NEMO пропонує у новорічну ніч свято дельфінарії (дійство стартуватиме о 21:30). Пакет включає розважальну програму, розкішний банкет від бренд-шефа та шоу з дельфінами. Також відвідувачі зможуть попаритися в саунах і лазнях, поплавати в підігрітому головному басейні готелю з теплою морською водою +33° просто неба і в аква-барі. Ще можна буде взяти участь у конкурсах з цінними призами, з яких головний – ніч у люксі та купання з дельфінами. Вартість такого задоволення – 12 тис. грн з особи, діти від 5 до 12 років – 6 тис. грн, діти до 5 років – безкоштовно.

Низка ресторанів, таких як Veranda, Dacha, Kompot, Ogon та інші теж публікують різноманітні банкетні пропозиції для святкування новорічної ночі. Втім, адміністрації закладів у розмові з УНІАН попередили, що відвідувачам, які планують зустрічати Новий рік не вдома, не варто відходити далеко від ресторану, адже в місті діятиме комендантська година.

Відчайдухам обіцяють казковий декор, танцмайданчики, фотозони, вишукані страви. Зокрема, у новорічному меню – млинці бурякові з копченою свининою, мімоза з копченою скумбрією, млинці шпинатні з лососем, салати з креветками і, звісно, традиційні для Одеси – фарширована риба та форшмак. Серед гарячих страв – телятина з чорносливом та курагою, качина ніжка з трюфельним соусом тощо та напої. Окремо пропонують дитячий стіл. Вартість такого застілля на одну персону в одному із закладів становитиме 6 тисяч гривень, з дитини візьмуть удвічі менше.

Цікавою альтернативою застіллю, зокрема для туристів, в Одесі пропонують новорічні екскурсії. Приміром, один з турів розрахований на кілька діб – з 31 грудня по 3 січня. Виїзд поїздом з Києва, Харкова, Дніпра, Полтави тощо 30 грудня, прибуття – 31-го. Проживання у 3-зірковому готелі Geneva Park у середмісті. В програмі - з 10:00-12:00 – оглядова пішохідна екскурсія, що включатиме відвідини Приморського бульвару, Біржової (Думської) площі, Потьомкінських сходів, вул. Дерибасівської тощо. Потім – вільний час у центрі міста та зустріч Нового року на головній площі біля ялинки, або у затишному ресторані. Вдень наступного дня – екскурсія "Колоритні одеські дворики", що передбачає огляд старовинної архітектури, знайомство з одеським гумором.

Також тур включає походи в музеї, відвідування "Привозу", екскурсію "Глибокі одеські катакомби".

Вартість такої поїздки – близько 130 євро. У пакет входять три сніданки в готелі, три екскурсії (оглядова, одеські дворики та катакомби) та трансфер вокзал – готель – вокзал. А додатково за 350 гривень можна купити екскурсії, приміром, "Кримінальна Одеса" або (та) "Єврейська Одеса".

Звісно, можна знайти і бюджетніший варіант святкування Нового року: самостійно винайняти готель чи квартиру, відвідати ту ж новорічну ялинку на Грецькій, купити оглядову екскурсію або просто погуляти узбережжям Чорного моря. Врешті, в Одесі можна отримати задоволення навіть просто від вигляду вулиць та парків, які, попри серйозні проблеми зі світлом, спричинені атаками РФ, прикрашаються усіма силами і як тільки можна.

Новий рік у Сумах – акцент на стриманості на приватності

У Сумах, як і в останні роки, новорічні святкування будуть стриманими, з акцентом на приватність. Через воєнний стан і близькість бойових дій будь-які масові публічні заходи скасовані. Та й відсутність світла щодня по 10-16 годин на добу теж не особливо додає святкового настрою.

Головну ялинку Сум на Театральній площі не встановлюють вже протягом кількох років – з початку повномасштабної війни. Натомість з’явилася традиція прикрашати живі ялинки біля фонтану "Садко". Як головна використовується не одна, а одразу три живих ялинки, які ростуть одна біля одної. Уже третій рік поспіль ця головна новорічна локація міста залишається майже незмінною. Міняється лише остання цифра в інсталяції прийдешнього року. Тут також з'явилися фігури оленів, арки та інші декорації з використанням ілюмінації.

Як фотозону містяни полюбляють місце поруч – поблизу встановленого (у 2020 році) знаку "Я люблю Суми", адже саме за ним видно всю новорічну локацію та і розташований він не в дуже прохідному місці (щоб уникати масового скупчення людей). Крім того, в лічених метрах звідси є укриття, що, безперечно, є одним із важливих безпекових факторів в умовах постійних обстрілів міста ворожими безпілотниками.

Як розповів УНІАН начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, святкова ілюмінація вмикається в певні години, адже місто функціонує в умовах дуже жорстких графіків відключення електроенергії. З цієї ж причини вимкнене й вуличне освітлення.

Щодо інших святково прикрашених місць, то новорічною ілюмінацією та різною атрибутикою оздоблені вітрини та входи до магазинів, кав’ярень, кафе та ресторанів тощо. Велика і гарна штучна ялинка встановлена в торговельно-розважальному центрі "Мануфактура".

В одному із корпусів Сумського державного університету в центрі Сум встановили Різдвяний вертеп, а поруч – "резиденцію" Святого Миколая. В останній студенти вишу зараз проводять контрольні репетиції казкової вистави для дітей (безкоштовні покази пройдуть у період між Різдвом та Новим роком, а про дати та час буде оголошено додатково).

Парк дозвілля та відпочинку "Стріха" і дитячий зал Kids Dreams 25 та 26 грудня організовують для малюків "Різдвяну казку з Сантою та Ельфами". Окремі вистави плануються для діток до 6 рочків та віком 6-12 років. Вартість квитків – 299 грн з дитини, кількість місць обмежена групами до 30 осіб. Маленьким гостям обіцяють яскраву і веселу театралізовану програму та солодкі подарунки від Санта Клауса.

Безпосередньо у місті переважна більшість ресторанів працюватимуть 31 грудня за скороченим графіком – хтось до 20:00, хтось до 18:00, а хтось і взагалі до 14:00. А ось ресторан однієї із баз відпочинку, розташованої за містом, запрошує на новорічну ніч. Святкова програма там стартуватиме о 22:00 і триватиме до 04:00. На гостей чекають смачне святкове меню від шефа, музика, конкурси, атмосферні фотозони. Передоплата становить 3 тис. грн з особи.

Водночас, там можна орендувати однокімнатний стандартний номер за 5900 грн на добу, двокімнатний будиночок за 7900 на добу, трьохкімнатний – за 9500 грн. А за додаткову плату відвідати лазню та зануритися у чан.

Попри загальне пригнічення через продовження російської агресії, містяни все одно тримаються і намагаються шукати позитив. Як в одній з соцмереж написала медична директорка Сумської міської лікарні Валентина Домінас: "Головне, аби наші хлопці трималися і були живі, аби Бог послав розум тим, від кого залежить майбутнє, аби мир до нас прийшов – такий вистражданий і довгоочікуваний. Тоді настрій буде. А працювати і боротися все одно треба. То ж не киснемо! Прорвемося!"…

Редакція УНІАН вітає усіх читачів з прийдешніми святами! Нехай здійсняться найзаповітніші бажання!

Андрій Попов, Ірина Синельник, Раїса Юргель, Лариса Козова, Віталій Кохан