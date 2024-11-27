Як зазначається, будинок на воді був пошкоджений уламками.

Російські окупаційні війська цієї ночі атакували Київ ударними дронами. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці.

Як повідомляє КМВА, є пошкодження обʼєкта нежитлової інфраструктури. На місці виявили одного постраждалого, якого шпиталізували до медичного закладу.

Загалом, за даними адміністрації постраждали дві людини і ще одна - без госпіталізації.

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"Двоє постраждалих, одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків. Екстрені служби працюють на місці", - написав згодом у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Атаки дронів на Київ

Раніше начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що росіяни продовжують терор населених пунктів України і Київ у них залишається на першому місці в списку. При цьому окупанти останнім часом почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників.

16 листопада в результаті була пошкоджена житлова інфраструктура в Оболонському районі столиці.

25 листопада внаслідок російської дронової атаки у Києві сталася пожежа, також зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі уламки впали на приватну забудову, а у Дніпровському - загорілося вікно балкона на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхівки.

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