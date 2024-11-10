Сили оборони вже відреагували на ці зміни з боку ворога.

Російські окупаційні війська ледь не щодоби атакують Київ своїми дронами. Цєії ночі повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, а сумарно вона тривала майже 5 годин.

Як повідомив начальник КМВА Сергй Попко, росіяни продовжують терор населених пунктів України і Київ у них залишається на першому місці в списку.

"Цієї ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин", - написав він.

Відео дня

У КМВА додали, що росіяни останнім часом почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Сили оборони відповідним чином реагують на нові виклики. Цієї ночі було різними способами знешкоджено близько 15 дронів, які загрожували Києву. На щастя, у столиці обійшлось без руйнувань та постраждалих.

Атаки дронів на Київ

Як відомо, жовтень 2024 року став рекордним із запуску Росією ударних безпілотників - 2072 БПЛА. Однак листопад не став набагато спокійніше.

3 листопада під час ворожої атаки на Київ було пошкоджено будівлі університету Шевченка.

7 листопада уламки російських дронів впали у 6 районах Києва, внаслідок чого постраждали містяни. На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами, на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних.

8 листопада повітряні сили Збройних сил України вночі збили чотири російські ракети та 62 ударні безпілотники, на Київщині є постраждалі.

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