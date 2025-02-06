Нова спецоперація РФ: звідки в ТЦК беруться терористи-смертники

Підпали військових та волонтерських машин, полювання російської агентури на координати розташування Сил оборони України, а тепер – теракти в ТЦК. УНІАН розбирався, як це пов’язано.

За майже одинадцять років війни з Росією українці вже мали б засвоїти: коли росіянам не вдається досягти цілей на полі бою, починається "розкачка" українського суспільства з середини. В хід іде все – солодкі обіцянки, погрози, підкуп і шантаж. І, на жаль, російські інформаційні операції в Україні та поза її межами доволі часто успішні.

Агенти-смертники

Лише за останній тиждень Служба безпеки України повідомила про кілька терактів. Зокрема 1 лютого 21-річний хлопець з Житомирщини підірвався в Рівненському обласному ТЦК, вісім військовослужбовців були поранені.

"Під час теракту було використано завербованого російськими спецслужбами агента. Чоловік отримав завдання виконати теракт у Рівному з саморобним вибуховим пристроєм, який був активований дистанційно. РФ заздалегідь підготувала ліквідацію цієї особи як свідка теракту проти Сил оборони України", - зазначили у відомстві.

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За кілька днів аналогічний теракт мав статись також у Рівному – біля районного управління поліції. Однак правоохоронці затримали виконавців – 19-річних хлопців (і, хто знає, може, врятували їм життя).

Іншим трьом виконавцям (21 та 22 років) завдання від російських спецслужб виконати вдалося – один з хлопців зробив вибухівку та сховав її, а згодом двоє його "колег" розмістили "бомбу" біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Від вибуху постраждав 24-річний військовослужбовець.

При цьому, за даними правоохоронців, молодики також встановили камеру спостереження, щоб зафіксувати "результат" і надати звіт російським кураторам.

А вчора, 5 лютого, вибух прогримів у будівлі ТЦК в Кам’янці-Подільському: чоловік підійшов до КПП ТЦК із сумкою в руках і попросив нібито передати передачу знайомому в середині будівлі, у цей момент "бомба" вибухнула. Були поранені четверо осіб, сам російський агент загинув.

Як повідомив мер Кам'янця-Подільського Михайло Поситко, постраждали два лікаря, один військовий та жінка, яка просто проходила повз. Саме вона перебуває зараз в реанімації у важкому стані. Інші постраждалі у стані середньої тяжкості, стабільні.

Рука Москви

За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, з початку 2025 року в Україні зафіксовано дев’ять фактів диверсій та терактів. І за всіма цими подіями стоїть Росія.

"Ми разом із СБУ чітко розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ. Їхня мета – дестабілізувати ситуацію, створити в суспільстві хибну думку, негативне ставлення до Сил оборони України", - зазначив він.

І, на жаль, навіть на третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, росіяни дуже швидко можуть знайти і завербувати українців для вчинення таких атак.

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій переконаний, що історії з "терактами в ТЦК" варто комунікувати на всю Україну, щоб кожен, жадібний до легких грошей і готовий "втемну" виконати завдання росіян, знав: заробити обіцяні кілька тисяч доларів не вийде.

"У двох поспіль випадках із вибухами ТЦК - в Рівному і Кам'янці-Подільському - замовники дистанційно підірвали самого виконавця злочину. І той, і інший - трупи. Підривник у Рівному, перш ніж померти, ще помучився без двох ніг і руки… Фактично, "довбограїв" тупо розводять і перетворюють на несвідомих "шахідів". А якби ці "шахіди" мобілізувалися до ЗСУ, могли б жити. І заробити значно більше, ніж обіцяні росіянами 30 срібників", - написав він в одній із соцмереж.

Але "одурманення" відбувається в тому числі через те, що мізки майбутніх "шахідів" вже інформаційно підготовлені. Політолог Ігор Рейтерович звертає увагу, що вже давно в різних месенджерах можна помітити потік повідомлень плюс-мінус однакового змісту. Це і історії про якісь інциденти з військовослужбовцями, зокрема представниками ТЦК, розповіді, що відбувається в містах, де вони стались, смакування подробиць, і навіть заклики "палити ТЦК", "вбивати представників ТЦК" ("врятуй себе – вбий ТЦКшника") і "не служити "режиму" Зеленського, Сполученим Штатам" тощо.

"Усе це сильно підживлює саме Росія. Значна частина коментарів, які можна побачити під новинами чи описами цих жахливих трагедій, точно спровоковані ботами. Це помітно, і це відстежували всі відповідні українські служби, які цими питаннями займаються. Тому варто не забувати, що Росія й надалі буде користуватись з емоційних тем, тем, які зачіпають, і "розганяти" їх. Адже історії на кшталт історій з "протистоянням ТЦК" - дуже поживне тло для росіян, яке вони намагаються використати по-максимуму", - розповів він УНІАН.

ТЦК розбрату

На думку Ігоря Рейтеровича, конкретно зараз Кремль не лише розганяє тему "несправедливої мобілізації" і "протистояння ТЦК" в Україні, а й намагається передати цей меседж назовні, зокрема, щоб його почули в США.

"Росії важливо показати, що українці нібито вважають продовження війни безперспективним. Мовляв, в такому разі Україні не потрібно допомагати, особливо зброєю – "люди не хочуть". Це – цілком вкладається в логіку заяв Путіна, який говорить: якщо Україні два місяці не постачати зброю, то війна закінчиться", - зазначає Рейтерович.

Цю думку поділяє і політолог Петро Олещук: "Росіяни давно проводять кампанію проти мобілізації, і ці події – просто черговий її етап. Можливо, це пов’язано з приходом до влади у США Дональда Трампа, формування нової адміністрації. Впевнений, що тепер різноманітні "Такери Карлсони" будуть розповідати, що в Україні народ мобілізацією доведений вже до того, що самогубці вчиняють підриви в ТЦК".

Своєю чергою, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що РФ зацікавлена і в тому, щоб підірвати довіру до мобілізаційних заходів безпосередньо в Україні: "Росіянам потрібно посіяти хаос і паніку, зробити так, щоб українці уникали будь-якої можливості відвідувати ТЦК та взаємодіяти з органами, які проводять мобілізацію. Люди і так ховаються від бусифікації, а тут ще і вибухи, і вони остаточно підривають спроби налагодити процес".

Тероризм "по-українськи"

Та попри весь резонанс історій з "терактами в ТЦК", недовіру до військкоматів та сварки в соцмережах, глобально українці чудово відділяють "зерна від полови". Тобто, розуміють, що бувають ситуації через спробу когось досягти якоїсь справедливості через, приміром, надмірне застосування сили співробітниками ТЦК та СП. А бувають терористичні дії, від яких навіть ті, хто закликав до ухилянтства, максимально відмежовуються.

"Якщо елементи спротиву мобілізації на кшталт перекриття доріг, блокування роботи працівників ТЦК, які їздять по селах, відбивання своїх рідних від бусифікації, - це одна історія (але мова не йде про вбивство, як те, що сталось у Пирятині). То вибухи в ТЦК – це не прояв незадоволення та непокори. Це - терористичні акти ворожої сторони, які російські спецслужби намагаються подати так, нібито це акції протесту", - підкреслює Віталій Кулик.

Чи можна протидіяти подібним трагедіям? Ймовірно, варто очікувати якогось посилення режиму перебування на території ТЦК. І, звісно, має відбуватись профілактична робота в середовищі, яке потенційно може бути використано російськими спецслужбами для вербування й здійснення терористичних актів. Адже наївно думати, що теракти початку лютого-2025 – останні. Вочевидь, намагання повторити такі сценарії триватимуть і надалі. Схема – знайти людей, пообіцяти грошей, навчити зробити вибухівку і підірвати агента - виявилась дієвою.

Тетяна Урбанська, Леся Лещенко