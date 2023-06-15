Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації.

Поки російські окупанти не евакуюють мешканців затопленого внаслідок теракту на Каховській ГЕС лівобережжя Херсонщини, українські захисники знайшли спосіб передавати на ці території гуманітарну допомогу.

З цією метою використовують дрони українського виробництва, повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні. Але на допомогу приходять технології. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації. Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці", – написав він та опублікував ексклюзивні кадри з окупованого лівого берега.

Ситуація на лівому березі Дніпра - що повідомлялося

6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховською ГЕС, спричинивши масштабну техногенну катастрофу. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, станом на 15 червня затопленими залишаються 44 населені пункти (з них 17 – тимчасово окупований лівий берег).

На правому березі триває евакуація населення. Вже евакуйовано близько 2,8 тисяч осіб. Також вдалося врятувати понад 100 мешканців захопленого лівобережжя.

Евакуація відбувається під постійними обстрілами ворога. Зокрема, 11 червня ворог атакував евакуаційний човен з цивільними з лівого берега. Внаслідок удару постраждали 23 особи, троє людей загинуло. Також ворог обстрілює правий берег, атакуючи тих, хто допомагає рятувати населення від наслідків жахливого теракту. Вчора внаслідок такого удару постраждали двоє волонтерів.

Україна офіційно зверталася до низки міжнародних організацій з проханням долучитися до порятунку населення лівого берега. ООН заявила про готовність допомогти. Водночас відомо, що організація 7 червня запросила у окупантів доступ на захоплені території, та досі не отримала безпекових гарантій від них.

Відомо, що на окупованих територіях є зниклі та загиблі внаслідок теракту.

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