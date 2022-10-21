Знімком поділився глава World Central Kitchen.

У Краматорську бездомні собаки вишикувалися в чергу за їжею.

Про це повідомив генеральний директор World Central Kitchen Нейт Мук в мікроблозі Twitter.

Він опублікував знімок, на якому бездомні тварини стоять на вулиці і чекають їжу.

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"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили в Краматорську пункт годівлі переміщених домашніх тварин (за вашої підтримки!). Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти", - написав Мук.

World Central Kitchen в Україні

Міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони забезпечували гарячим харчуванням біженців з України в сусідніх країнах.

Крім того, волонтери доставляють продукти в прифронтові і деокуповані міста.

Вплив війни на тварин

За час війни окупанти неодноразово обстрілювали українські зоопарки. З Харківського приватного зоопарку довелося вивозити тварин.

Як повідомляв УНІАН, у Національному природному парку "Тузловські лимани" через війну не відбулося гніздування деяких червонокнижних птахів.

Крім того, в Одеській області фіксують масову загибель дельфінів. Вчені вважають, що це пов'язано з використанням гідролокаторів кораблями Російської Федерації.

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