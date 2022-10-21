У Краматорську бездомні собаки вишикувалися в чергу за їжею.
Про це повідомив генеральний директор World Central Kitchen Нейт Мук в мікроблозі Twitter.
Він опублікував знімок, на якому бездомні тварини стоять на вулиці і чекають їжу.
"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вчора ми встановили в Краматорську пункт годівлі переміщених домашніх тварин (за вашої підтримки!). Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти", - написав Мук.
World Central Kitchen в Україні
Міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих.
З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони забезпечували гарячим харчуванням біженців з України в сусідніх країнах.
Крім того, волонтери доставляють продукти в прифронтові і деокуповані міста.
Вплив війни на тварин
За час війни окупанти неодноразово обстрілювали українські зоопарки. З Харківського приватного зоопарку довелося вивозити тварин.
Як повідомляв УНІАН, у Національному природному парку "Тузловські лимани" через війну не відбулося гніздування деяких червонокнижних птахів.
Крім того, в Одеській області фіксують масову загибель дельфінів. Вчені вважають, що це пов'язано з використанням гідролокаторів кораблями Російської Федерації.