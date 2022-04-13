Тварин відправлять у зоопарки Києва та Західної України.

Всі тварини з Харківського приватного зоопарку "Фельдман Екопарк", який з 24 лютого 2022 року перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, вивезені в безпечне місце.

Про це повідомив у своєму Facebook заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, який активно допомагав з організацією евакуації тварин з Харкова.

"Все. Місія виконана. Відправляємо вже останні дві машини на Київ і Хмельницький. Всі тварини з харківського екопарку вивезені. Можна видихнути", – написав він.

Останніми з Харкова вивезли чотирьох ведмедів і трьох левів – більше тварин в екопарку не залишилося.

Крім того, як повідомили в самому "Фельдман Екопарк" на своїй сторінці в Facebook, деяких тварин прийняв Одеський зоопарк.

"Величезне спасибі директору Одеського зоопарку Ігорю Бєлякову за підтримку в тих важких умовах, в які поставила нас війна! Ми вдячні за теплі слова на адресу нашої рятувальної команди і за турботу про наших тигрів. Ми не сумніваємося, що в Одесі їм буде добре, і що після перемоги вони повернутися в наш оновлений екопарк, який стане ще кращим!", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, харківський екопарк більше місяця перебуває під постійними обстрілами росіян. Ворог впритул б'є по тваринах і співробітниках, які намагаються годувати чотириногих – серед тварин і людей є жертви.

Через обстріли багато вольєрів було пошкоджено, налякані тварини ледь не розбіглися вулицями. Власник екопарку Олександр Фельдман у розпачі навіть оприлюднив звернення, що хижаків доведеться приспати. Після цього з усієї країни відгукнулися люди, готові врятувати тварин і піклуватися про них.

Зокрема, спільними зусиллями, раніше в Дніпро вдалося вивезти півтора десятка великих тварин з харківського екопарку. Звідси після відпочинку тварини вирушать до Києва і на захід України.

Раніше волонтери також змогли вивезти з харківського екопарку кенгуру і тапірів.