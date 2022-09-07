Здійснено розтин загиблих дельфінів, відібрані зразки будуть направлені на дослідження в Італію та Німеччину.

На Одещині з 24 лютого виявлено велику кількість загиблих дельфінів, можлива причина загибелі - використання гідролокаторів кораблями РФ.

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

"Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на пляжах Одещини виявлено велику кількість загиблих морських ссавців. Ймовірною причиною їх масової загибелі є використання суднами країни-агресора гідролокаторів (сонарів) на підводних та надводних човнах, що створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин", - йдеться у повідомленні.

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За ініціативою прокуратури проведено огляди та розтини китоподібних - морських свиней і звичайних дельфінів (білобочок), знайдених мертвими на узбережжях.

Під час розтину тварин спеціалістами здійснено відбір проб органів та тканин для подальшого лабораторного дослідження патологій.

Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень у Падуанському університеті (Італія) та для окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверському університеті (Німеччина).

Також прокуратурою готуються запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів.

У здійсненні розслідування сприяють представники Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря", НПП "Тузловські лимани" та ветеринарні лікарі.

Кримінальне провадження відкрито за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу (дельфінів видів азовка, афаліна та інш.) внаслідок збройної агресії РФ проти України (ст. 441 КК України - екоцид).

Нагадаємо, на думку вчених, у Чорному морі на території кількох країн через військову агресію РФ вже загинули десятки тисяч дельфінів.

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