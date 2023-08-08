Героїням відео довелося просити вибачення.

В окупованій Алушті затримали аніматорів, які танцювали в аквапарку під пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка", в якій є слова "Ще не вмерла Україна".

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Кримський СМЕРШ", на якому систематично публікують особисті дані людей, які виступають проти війни і підтримують Україну. Також туди потрапляють кримчани, які використали кольори українського прапора або виконали українську пісню.

Інцидент стався сьогодні вдень, вже ввечері на каналі з'явилося відеозвернення аніматорів. Дівчат змусили вибачитися перед росіянами. "Ми підтримуємо нашого президента Володимира Володимировича і всіх бійців, які зараз перебувають на війні", - сказали вони. Крім того, дівчат змусили заспівати пісню "Володимир Путін - молодець. Політик, лідер і борець!".

Заборона українських пісень у Криму

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в мережі з'являлися відео, де кримчани веселяться під українські пісні. Після цього так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що потрібно притягати до відповідальності за "проукраїнські гасла та націоналістичні пісні".

Так, на півострові затримували за пісню "Дике поле", яку включили в караоке, пісню "Байрактар" в університеті і навіть за пісню "Ой, у лузі червона калина", яку чоловік заспівав у власному автомобілі.

В одному з барів дружина російського окупанта зажадала, що їй включили російський гімн. Після відмови до власника прийшов ОМОН, їх змусили вибачатися.

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