У мережі вже з'явилося відео, де він вибачається за це.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував діджея, який включив в караоке-барі "Краб" пісню "Дике поле" українського виконавця YARMAK.

Про це пише Крим.Реалії.

Інцидент стався в місті Щолкіно. Чоловіка звинуватили в тому, що на проекторі в барі демонструвалася нібито "нацистська символіка".

"У судовому засіданні правопорушник свою вину визнав частково, пояснивши, що виконував функції діджея у вказаному кафе. Відео з українською піснею було їм поставлено на замовлення одного з відвідувачів кафе, проте зміст пісні і відеокліп до неї йому не були відомі", - йдеться в рішенні суду.

Діджея заарештували на 10 діб з "конфіскацією предмета адміністративного правопорушення".

У мережі вже з'явилися відео, на яких сам діджей, господиня караоке-бару і чоловік, який замовив пісню, вибачаються за подію.

Нагадаємо, що на інцидент поскаржився російський пропагандист Олег Кашин.

"На питання, чи готовий він (діджей - Ред.) включити гімн Росії, відповів, що тільки за 5 000 рублів, не менше. Звичайна пісня в цьому караоке коштує 100 рублів", - написав він у Facebook, зазначивши, що все керівництво закладу підтримує Україну.

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