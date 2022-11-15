Вибачення записали на відео.

Жительці окупованого Криму довелося вибачатися за те, що вона включила українську музику.

Відео, на якому в Ялті люди танцюють під пісню "Ой, смереко", з'явилося в соціальних мережах кілька днів тому. Також було опубліковано відео, де звучить пісня Вєрки Сердючки "Гуляночка".

Вже 14 листопада в мережі опублікували відео, на якому жінка плаче і вибачається за те, що включила українську пісню.

Відео дня

"Дорогі росіяни, сини нашої Батьківщини, Вибачте мене. Я вас всіх люблю. Ця пісня прозвучала... Я навіть не спеціально її поставила. Я хотіла порадувати людей дискотекою. Вибачте мене. Я вас всіх люблю. Нашим синам якнайшвидшої перемоги і повернення додому. Ми переможемо. Я За Росію, я люблю вас усіх. Вибачте мене", - каже жінка.

Тим часом "глава адміністрації" Ялти Яніна Павленко заявила, що в місті "ніхто не душить язики".

"Є, звичайно, питання до репертуару - наскільки доречна сердючківська "щеневмерла" і танці під неї (нехай залишиться на совісті тих, кому було весело)", - заявила вона.

Вона назвала танці на вулиці "стихійним концертом", репертуар якого не узгодили з "адміністрацією".

"В обставинах розберуться правоохоронці, сумнівів у тому немає", - написала Павленко.

Переслідування за українську музику в Криму

Як повідомляв УНІАН, у вересні так званий глава "Ради Міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов закликав притягати до відповідальності тих, хто "скандує проукраїнські гасла і співає націоналістичні пісні".

В Щолкіно заарештували діджея, який включив в караоке-барі пісню "Дике поле".

У Севастополі затримали чоловіка, який у своїй машині співав пісню "Ой, у лузі червона калина". Його вирахували по камерах.

А в Білогірську звільнили викладача, який включив студентам українську пісню "Байрактар".

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