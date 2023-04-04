Викладачі маріупольських вишів отримали сповіщення, згідно з яким вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники можуть мобілізувати студентів. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, згідно з яким вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, як зазначають у міськраді, росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації молодих маріупольців.

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"Адже вони (окупанти - УНІАН) розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне "гарматне м‘ясо". А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності", - зазначили в міськраді.

Ситуація у Маріуполі - останні новини з міста

Як повідомлялося раніше, окупанти під страхом наступу ЗСУ будують захисні споруди вздовж траси Маріуполь - Нікольське - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.

Про те, що окупанти у Маріуполі готуються до оборони та запеклих боїв, повідомляв і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни продовжують укріплюватись у місті.

А наприкінці березня у Маріуполі підірвали машину начальника "поліції". Михайло Москвін відповідав за роботу фільтраційних таборів в окупованому місті.

Тим часом у мережу "злили" сімейні фото пілотів ЗС РФ, які бомбардували Маріуполь. Серед них - полковник Сергій Атрощенко з Житомира, який наказував окупантам скидати бомби на маріупольский драмтеатр.

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