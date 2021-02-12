В Україні продовжує діяти карантин, запроваджений через коронавірус.

Окупанти вбили двох українських військових на Донбасі. Кількість хворих на COVID-19 за добу в Україні зросла майже на 5 тисяч.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська за добу п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинуло двоє захисників України.

Президент Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі заявив, що Україна не дозволить російським найманцям зірвати режим припинення вогню.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу коронавірус виявили у 4773 людей.

Всього з початку пандемії лабораторно підтверджено 1262867 випадків захворювання на COVID-19, із яких 1106155 людей одужали 24174 - померли.

Снігова негода в Україні

Сьогодні, 12 лютого, на всій території України очікуються опади. Більшість областей засипле снігом, дощі очікуються лише на сході і в Криму.

Головні новини України: що важливо знати 12 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська