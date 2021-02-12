Снігопади не припиняться і вдарить мороз до -21°: прогноз погоди на вихідні (карта)

У країні продовжить вирувати циклон.

Снігопад продовжить засипати Україну / Фото: REUTERS

Найближчої суботи Україну продовжить засипати снігом. Сухо буде тільки на заході і півдні країни. Вдень вдарить мороз: температура впаде до -11°. У неділю снігопади перемістяться в західні області, на решті території місцями визирне сонце. Похолодання продовжиться, на півночі вночі температура впаде до -21°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, у Києві в суботу очікується снігопад, температура повітря вночі -13°, вдень -11°. У неділю в столиці буде хмарно з проясненнями, температура: -14°...-7°.

У Львові в суботу вночі -5°, вдень -4°, хмарно. У неділю вночі -6°, вдень -2°, хмарно з проясненнями, очікується сніг.

У Луцьку в суботу вночі -6°, вдень -4°, хмарно. У неділю - снігопад, вночі -6°, вдень -1°.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, сніг, температура повітря -11°...-10°. У неділю сніг закінчиться, температура вночі -9°, вдень -5°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -8°, вдень -6°. У неділю очікується -9°...-3°, погода практично не зміниться.

У Харкові в суботу - снігопад, температура вночі -14°, вдень -9°. У неділю - хмарно з проясненнями, -15°...-10°.

У Дніпрі в суботу - сніг, температура вночі -12°, вдень -9°. У неділю буде хмарно з проясненнями, температура становитиме -14°...-8°.

У Сімферополі в суботу - хмарно з проясненнями, снігопад, -11°...-6°. У неділю -12°...-6°, хмарно.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють невелику хмарність, температура вночі -10°, вдень -7°. У неділю - хмарність з проясненнями. Вночі очікується -12°, вдень -6°.

У Краматорську в суботу буде похмуро, невеликий сніг, температура вночі -11°, вдень -7°. У неділю вночі -14°, вдень -8°, сніг припиниться, очікується похмура погода.

У Сєвєродонецьку завтра хмарність, температура вночі -11°, вдень -6°. У неділю -14°...-8°, похмуро.

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Прогноз погоди в Україні на 14 лютого / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде похмуро, температура до -11°. У неділю піде невеликий сніг, температура вночі -10°, вдень -8°.

У Моршині на Львівщині в суботу буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -5°. У неділю - хмарно, вночі -5°, вдень до -1°, невеликий сніг.

У Трускавці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до -4°. У неділю температура вдень підвищиться до -1°, а вночі впаде до -5°, очікується невеликий сніг.

У Сваляві завтра сонячно, -6°. У неділю - хмарно, температура повітря -10°...-2°.

У Затоці в суботу - ясно і безхмарно, вночі -8°, вдень -4°. У неділю - хмарно. Температура до -2°.

У Бердянську в суботу буде хмарно, температура до -6°, в неділю - визирне сонце, вночі -12°, а вдень температура залишиться без змін.

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