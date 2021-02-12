Снігопади не припиняться і вдарить мороз до -21°: прогноз погоди на вихідні (карта)
У країні продовжить вирувати циклон.
Найближчої суботи Україну продовжить засипати снігом. Сухо буде тільки на заході і півдні країни. Вдень вдарить мороз: температура впаде до -11°. У неділю снігопади перемістяться в західні області, на решті території місцями визирне сонце. Похолодання продовжиться, на півночі вночі температура впаде до -21°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
На вихідні в Україні поступово припиняться опади та посиляться морози
- Згідно з прогнозом, у Києві в суботу очікується снігопад, температура повітря вночі -13°, вдень -11°. У неділю в столиці буде хмарно з проясненнями, температура: -14°...-7°.
- У Львові в суботу вночі -5°, вдень -4°, хмарно. У неділю вночі -6°, вдень -2°, хмарно з проясненнями, очікується сніг.
- У Луцьку в суботу вночі -6°, вдень -4°, хмарно. У неділю - снігопад, вночі -6°, вдень -1°.
- У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, сніг, температура повітря -11°...-10°. У неділю сніг закінчиться, температура вночі -9°, вдень -5°.
- У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -8°, вдень -6°. У неділю очікується -9°...-3°, погода практично не зміниться.
- У Харкові в суботу - снігопад, температура вночі -14°, вдень -9°. У неділю - хмарно з проясненнями, -15°...-10°.
- У Дніпрі в суботу - сніг, температура вночі -12°, вдень -9°. У неділю буде хмарно з проясненнями, температура становитиме -14°...-8°.
- У Сімферополі в суботу - хмарно з проясненнями, снігопад, -11°...-6°. У неділю -12°...-6°, хмарно.
- Жителям Маріуполя в суботу обіцяють невелику хмарність, температура вночі -10°, вдень -7°. У неділю - хмарність з проясненнями. Вночі очікується -12°, вдень -6°.
- У Краматорську в суботу буде похмуро, невеликий сніг, температура вночі -11°, вдень -7°. У неділю вночі -14°, вдень -8°, сніг припиниться, очікується похмура погода.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарність, температура вночі -11°, вдень -6°. У неділю -14°...-8°, похмуро.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу буде похмуро, температура до -11°. У неділю піде невеликий сніг, температура вночі -10°, вдень -8°.
У Моршині на Львівщині в суботу буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень -5°. У неділю - хмарно, вночі -5°, вдень до -1°, невеликий сніг.
У Трускавці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до -4°. У неділю температура вдень підвищиться до -1°, а вночі впаде до -5°, очікується невеликий сніг.
У Сваляві завтра сонячно, -6°. У неділю - хмарно, температура повітря -10°...-2°.
У Затоці в суботу - ясно і безхмарно, вночі -8°, вдень -4°. У неділю - хмарно. Температура до -2°.
У Бердянську в суботу буде хмарно, температура до -6°, в неділю - визирне сонце, вночі -12°, а вдень температура залишиться без змін.
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- Вінниця-12°... -14°
- Дніпро+5°... -12°
- Донецьк+10°... -11°
- Житомир-12°... -13°
- Запоріжжя+6°... -12°
- Івано-Франківськ-11°... -13°
- Київ-10°... -14°
- Кропивницький-7°... -14°
- Луганськ+12°... -8°
- Луцьк-11°... -14°
- Львів-10°... -14°
- Миколаїв-5°... -10°
- Одеса-6°... -11°
- Полтава+4°... -13°
- Рівне-12°... -15°
- Сімферополь+9°... -10°
- Суми+3°... -15°
- Тернопіль-13°... -15°
- Харків+6°... -12°
- Херсон-2°... -10°
- Хмельницький-12°... -14°
- Черкаси-9°... -16°
- Чернігів-9°... -13°
- Чернівці-10°... -12°