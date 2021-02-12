Біля будівлі ОАСК понад 50 активістів ВО «Свобода» і «Національний корпус» провели мітинг.

Активісти закликали президента України Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва через скасування ним рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі ОАСК відбувається акція, участь у якій беруть понад 50 активістів партій «ВО «Свобода» і «Національний корпус».

Активісти заявляють, що суд «знахабнів» і «повністю себе дискредитував» своїми українофобськими рішеннями. «Ми сьогодні звертаємося до Зеленського, бо це його прямі повноваження і його обов'язок як гаранта Конституції, подати у Верховну Раду як невідкладний законопроект про ліквідацію цього так званого суду. В нього є монобільшість для того, щоб це проголосувати», - заявив колишній народний депутат (партія ВО «Свобода») Андрій Іллєнко.

Він вважає ухвалу ОАСК про скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери «нікчемною і провокацією».

Активісти переконані, що апеляційний суд не підтримає рішення ОАСК.

Наприкінці акції деякі активісти запалили піротехнічні засоби.

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Що передувало

Про рішення ОАСК щодо скасування перейменування проспекту Степана Бандери у Києві стало відомо сьогодні, 11 лютого.

До суду з позовом звернулася громадська спілка "Громадський контроль та порядок".

Адміністративний позов обґрунтовано тим, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням термінів, встановлених законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки"; наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування.

Також позивач зазначив, що назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування з підстав, викладених у закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті, які підпадають під дію положень зазначеного закону.

ОАСК вирішив адмінпозов задовольнити частково: визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві"; в іншій частині відмовити.

Столична влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту.

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Автор: Віталій Саєнко