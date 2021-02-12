Прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за "кнопкодавство" на пленарному засіданні Верховної Ради.

Це перший практиці прокуратури випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.Читайте такожРазумков розповів, як у Раді планують боротися з "кнопкодавством"

"Нардеп під час розгляду поправок до законопроекту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги", - йдеться у її повідомленні.

Як розповіла Венедіктова, народний депутат викликався до Офісу генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак не з’явився та про причини неявки не повідомив.

Письмове повідомлення про підозру направлено до Апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту.

"Кримінальна відповідальність за "кнопкодавство" - важливий запобіжник, яким треба активно користуватися. Закони повинні прийматися без порушення закону", - наголосила генпрокурор.

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Автор: УНІАН