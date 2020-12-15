В Україні за добу від COVID-19 одужала рекордна кількість пацієнтів. У центрі Києва зранку проходить акція представників малого бізнесу.
Ситуація з коронавірусом
За добу в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 8416 осіб, при цьому за добу одужала рекордна кількість пацієнтів - 16150 українців
Станом на 15 грудня в Україні офіційно підтверджено 909082 випадків захворювання на COVID-19, із яких одужали 522868 українців, 15480 - померли.
Мітинг ФОПів у Києві
В урядовому кварталі Києва сьогодні зранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух вулицею Грушевського перекрито.
Складні погодні умови в Україні
Сьогодні у західних областях уночі та вранці буде туман, видимість 200-500 метрів. Також у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.
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