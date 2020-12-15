Рух на Хрещатику у зв’язку з протестами перекрито.

Майдан Незалежності у диму через шумові гранати. Поліція відійшла до Головпоштамту, проте встигла забрати з собою намети.

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Про це свідчать відео у мережі та пише ТСН.

Великий стовп диму нині утворився посеред Майдану. Між учасниками акції та правоохоронців продовжується штовханина.

За повідомленням КМДА, рух на Хрещатику у зв’язку з протестами заблокували.

Як повідомляли у МВС, з затриманими проводять превентивні заходи для відновлення правопорядку.

У середмісті столиці чергують медики. Відомо, що унаслідок сутичок є потерпілі з боку протестувальників.

Вимоги ФОПів

Учасники акції закликають поліцейських не застосовувати силу до них та пригадати 2014 рік, часи Революції Гідності.

Вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Протести ФОПів 15 грудня

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух на вулиці Грушевського перекрито.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Що було раніше

Українські підприємці руху #saveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року

Проте, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.

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Автор: УНІАН