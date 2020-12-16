Головні новини України16 грудня 2020 / фото УНІАН, Олексій Іванов
Кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу зросла більш ніж на 10 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу підтвердили 10622 нові випадки зараження коронавірусом.
Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 919704 людини, 535417 українців одужали, 15744 - померли.
Перемир’я на Донбасі
Окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог влаштовував провокації неприцільними обстрілами впродовж усієї доби.
Новини України 16 грудня 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 16 грудня 2020
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