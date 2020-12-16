Уже декілька місяців Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених з метою протидії поширенню коронавірусу.

Кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу зросла більш ніж на 10 тисяч. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу підтвердили 10622 нові випадки зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 919704 людини, 535417 українців одужали, 15744 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог влаштовував провокації неприцільними обстрілами впродовж усієї доби.

Головні новини України: що важливо знати 16 грудня 2020

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська