За це рішення проголосував 251 депутат.

Верховна Рада прийняла постанову про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України (№4498).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 251 з 359 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Читайте такожМіністром захисту довкілля та природних ресурсів можуть призначити Опімаха - джерело

Постановою передбачається прийняти відставку Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як зазначила під час представлення проекту постанови голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова, йдеться про заяву міністра про звільнення з посади за власним бажанням.

"Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти цю відставку, вона пов'язана зі станом здоров'я міністра", - сказала вона.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська