Верховна Рада прийняла постанову про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України (№4498).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 251 з 359 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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Постановою передбачається прийняти відставку Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Як зазначила під час представлення проекту постанови голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова, йдеться про заяву міністра про звільнення з посади за власним бажанням.
"Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти цю відставку, вона пов'язана зі станом здоров'я міністра", - сказала вона.
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