Очільник Мінекономіки наголосив, що скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко прокоментував протестні акції руху #saveФОП, що вчора переросли у сутички між активістами та поліцією. За його словами, уряд працює над низкою програм підтримки ФОПів.

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Як повідомляє ТСН, відповідні заяви Петрашко зробив в ефірі «Сніданку з 1+1».

"В Україні ФОПи стали великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, проводимо з ними консультацію. Міністерство економіки активно бере участь у розробці змін щодо відтермінування обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, які були ухвалені. Адже від 1 січня мали вступити в дію багато жорстких обмежень. Наразі більшість з них перенесли у часі на рік, окрім ризикових груп товарів", - зазначив міністр.

Він наголосив, що скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться. За словами міністра, вони ведуть діалог та зустрічі із представниками асоціацій, які представляють ФОПів.

"Програми підтримки, які робить уряд, в першу чергу орієнтовані на ФОПів. Наприклад, програма щодо кредитування бізнесу, яка запрацювала і буде подовжена, і грошова допомога у розмірі вісім тисяч. За два зареєструвалося понад 120 тисяч осіб. Це все в основному ФОПи", - підсумував Петрашко.

Протест ФОПів: що сталося

Вранці 15 грудня в урядовому кварталі почалася акція руху #saveФОП, яка виступає за інтереси малого та мікробізнесу. Протестувальники вимагали збереження спрощеної системи оподаткування і виступали проти можливого локдауну.

Близько 13:00 учасники акції, організованої рухом "SaveФОП", спустилися від будівлі Верховної Ради на Майдан Незалежності і перекрили Хрещатик.

Вдень протестувальники спробували встановити на Майдані намети, але поліція їм завадила. Сталися сутички, в яких постраждали як поліцейські, так і мітингувальники.

Увечері правоохоронці знесли більше десяти наметів, встановлених учасниками акції на підтримку малих і середніх підприємців "SaveФОП" на Майдані Незалежності в Києві, сталося ще одне зіткнення.

Попри це, ФОПи змогли зберегти декілька палаток і залишились на Майдані на ніч. Зранку 16 грудня акція протесту ФОПів продовжується.

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Автор: Дмитро Захаров