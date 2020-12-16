Станом на 9:20 на Майдані перебувало понад 100 осіб. Деякі учасники акції провели тут ніч.

Учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продовжують мітингувати на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 9:20 на Майдані перебувало понад 100 осіб. Деякі учасники акції провели тут ніч. Зараз ситуація виглядає спокійно.

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За акцією спостерігає небагато чисельна кількість правоохоронців.

Вчора, 15 грудня, організатори акції заявили, що ночуватимуть на Майдані, бо очікують прибуття більшої кількості представників ФОП з областей.

Наразі на Майдані розгорнуто три невеликі намети. Кількість мітингувальників збільшується.

У метрополітені на станції метро "Майдан Незалежності" поліція зупиняє людей, схожих на активістів, і перевіряє особисті речі.

Вимоги протестувальників

Учасники акції заявляють, що вимагають від влади вирішення економічних вимог, і зокрема прийняття низки законопроектів, а також звільнення Данила Гетманцева з посади голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Мітингувальники підкреслюють, що тільки після розв'язання їхніх питань готові розійтися.

Раніше учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), №3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

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Автор: Віталій Саєнко