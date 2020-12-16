Учасники акції переконані, що поліція хоче розгромити їхню імпровізовану кухню і відібрати електрогенератор для приготування чаю. Підприємці оточили кільцем свою кухню, щоб не дозволити її знищити.

На Майдані Незалежності у Києві, де мітингують учасники акції «SaveФОП», ситуація починає загострюватися.

Як передає кореспондент УНІАН, до підприємців підійшли поліцейські діалогу і заявили, що хтось з них нібито викликав поліцейських через провокації безпорядків у їхньому середовищі.

Читайте такожБільшість українців не вірять, що відмова від вступу до ЄС і НАТО зупинить агресію РФ

На це учасники акції запевнили, що у них все добре і допомоги поліції не потребують.

Після цього кількість правоохоронців біля мітингувальників збільшилася. Учасники акції переконані, що поліція хоче розгромити їхню імпровізовану кухню і відібрати електрогенератор, за допомогою якого вони готують собі чай.

Зараз підприємці оточили кільцем свою кухню, щоб не дозволити її знищити.

А тим часом стало відомо, що з серед протестувальників виявили двох провокаторів, вони були в балаклавах і каптурах.

Поліцейські відвели їх в бік. В одного з них у сумці виявили газовий балончик. Однак, як зауважили учасники акції, поліцейські не встановили їхні особи, а відпустили.

Що передувало

15 грудня у центрі Києва на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту представників руху «SaveФОП», які вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції у центрі Києва постраждали майже 40 правоохоронців.

Станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» майже шість годин перевіряли через «мінування».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк