В Україні тим часом діють карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус.

В Україні третій день поспіль кількість людей, що одужали від коронавірусу, перевищує число нових хворих за добу. Переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від коронавірусу.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу виявили 12047 нових випадків інфікування коронавірусом.

З початку пандемії на COVID-19 захворів 931751 українець, 548356 - одужали, 15996 - померли.

Смерть Кернеса

Переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. Про це у своєму Telegram повідомив бізнесмен Павло Фукс.

Розгляд Радою призначення трьох міністрів

Сьогодні Верховна Рада має розглянути призначення міністрів аграрної політики, енергетики та освіти.

Перемир’я на Донбасі

Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Головні новини України: що важливо знати 17 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська