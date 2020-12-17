Головні новини України 17 грудня 2020 / фото УНІАН

В Україні третій день поспіль кількість людей, що одужали від коронавірусу, перевищує число нових хворих за добу. Переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від коронавірусу.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу виявили 12047 нових випадків інфікування коронавірусом.

З початку пандемії на COVID-19 захворів 931751 українець, 548356 - одужали, 15996 - померли.

Смерть Кернеса

Переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. Про це у своєму Telegram повідомив бізнесмен Павло Фукс.

Розгляд Радою призначення трьох міністрів

Сьогодні Верховна Рада має розглянути призначення міністрів аграрної політики, енергетики та освіти.

Новини України 17 грудня 2020 / фото УНІАН

Перемир’я на Донбасі

Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Головні новини України: що важливо знати 17 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська