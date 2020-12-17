Розмір інвестицій в проект має бути в еквіваленті не менше 20 мільйонів євро.

Верховна Рада схвалила в другому читанні внесений президентом України Володимиром Зеленським закон Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про "інвестиційних нянь".

Читайте такожЗеленський підписав закон про залучення інвестицій

Як передає кореспондент УНІАН, за схвалення відповідного законопроекту №3760 проголосували 252 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Серед пропонованих законопроектом стимулів від держави-співфінансування інфраструктурних проектів (будівництво доріг і реконструкція доріг шляхом держбюджету, приєднання до електромереж), податкові пільги, надання права користування земельною ділянкою зі спеціальними умовами оплати та т. д.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект. Розмір інвестицій в проект має бути в еквіваленті не менше 20 мільйонів євро.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, інвестпроект повинен реалізовуватися на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв) і видобувної (крім видобутку вугілля, нафти та газу). Також закон поширюється на сферу поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

У процесі реалізації проекту має забезпечуватися створення не менше 80 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менше ніж на 15% вище середньої заробітної плати у відповідній галузі. Термін реалізації проекту не має перевищувати 5 років.

Що цьому передувало

У липні Верховна Рада України схвалила внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про "інвестиційних нянь".

1 грудня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект № 3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна