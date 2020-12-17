Ряд науковців та освітян виступали проти цього призначення.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову "Про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки України" проголосували 226 народних депутатів України.

Читайте такожСуд знову не зміг обрати запобіжний захід Януковичу

За кандидатуру Шкарлета проголосувала мінімальна кількість депутатів, яка визначає позитивний результат. Зокрема, його підтримали 20 депутатів з фракції «ОПЗЖ», а зі «Слуги народу» - лише - 171.

Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала «Ганьба», а частина гучно аплодувала. Після складення ним присяги заступник голови фракції «СН» Микола Тищенко організував депутатів для фотографування з новобраним міністром біля трибуни парламенту. В цей час мало продовжуватися засідання Верховної Ради і Дмитро Разумков робив зауваження Шкарлету, що він не має вже перебувати в сесійній залі.

Як відомо, вчора Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Він рекомендував сесійній залі парламенту визначитися.

Сергій Шкарлет: що відомо про нового міністра

Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року. Він навчався у Київському політехнічному інституті, спеціальність «Математичне забезпечення системи автоматизації», у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті, спеціальність «Облік і аудит». Також навчався в аспірантурі Міжнародного науково-технічного університету, спеціальність – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», а також у докторантурі Національного авіаційного університету, спеціальність – «Економіка та управління підприємствами».

Був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також ректором Чернігівського національного технологічного університету.

Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, у червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях та «політичної заангажованості» через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.

Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.

Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.

Після призначення Шкарлета в МОН не стихають студентські протести.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк