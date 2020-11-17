Кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу зросла на майже 12 тисяч. У МОЗі розповіли про наслідки можливого скасування карантину на вихідних.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявлено 11968 нових хворих на COVID-19.
Станом на ранок вівторка, 17 листопада, в Україні офіційно підтверджено 557657 випадків коронавірусної інфекції. При цьому 250983 українців одужали, 9856 – померли.
Карантин вихідного дня і можливі наслідки його скасування
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що якщо скасувати карантин вихідного дня та інші протиепідемічні заходи, в Україні щодня буде до 30 тисяч хворих на коронавірус за добу.
Перемир’я на Донбасі
За минулу добу з боку бойовиків на Донбасі зафіксовано одне порушення припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Головні новини України: що важливо знати 17 листопада 2020
- У Полтаві авто патрульних збило пішохода - він помер у "швидкій"
- У прифронтовій Авдіївці в кінотеатрі виявили великий схрон з боєприпасами (фото)
- "Дозволив втричі скоротити число нових випадків COVID-19": Шмигаль про користь карантину вихідного дня
- У Раді розповіли про роботу над законопроектами для виходу з конституційної кризи
- ЦВК повідомила, у яких областях відбудуться повторні місцеві вибори
- Зеленський запустив міжнародний флешмоб (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram