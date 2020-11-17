Уже декілька місяців Україна живе в умовах карантину, наразі – карантину вихідного дня.

Кількість випадків захворювання на COVID-19 за добу зросла на майже 12 тисяч. У МОЗі розповіли про наслідки можливого скасування карантину на вихідних.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявлено 11968 нових хворих на COVID-19.

Станом на ранок вівторка, 17 листопада, в Україні офіційно підтверджено 557657 випадків коронавірусної інфекції. При цьому 250983 українців одужали, 9856 – померли.

Карантин вихідного дня і можливі наслідки його скасування

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що якщо скасувати карантин вихідного дня та інші протиепідемічні заходи, в Україні щодня буде до 30 тисяч хворих на коронавірус за добу.

Перемир’я на Донбасі

За минулу добу з боку бойовиків на Донбасі зафіксовано одне порушення припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Головні новини України: що важливо знати 17 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська